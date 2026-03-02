در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
آسیب به ۴ بیمارستان و ۳ پایگاه اورژانس ۱۱۵؛ تأمین بیشتر دارو، شیرخشک و واکسن برای شهرهای مقصد سفر مردم
سخنگوی وزارت بهداشت از آسیب به ۴ بیمارستان در تهران و اهواز و ۳ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرهای سراب، همدان و چابهار در نتیجه حملات روز گذشته خبر داد و افزود: در این حملات ۲ نفر از پرسنل پایگاههای اورژانس نیز مجروح شدند.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار ایلنا از تبعات خطرناک هدف قرار دادن مناطقی در کنار بیمارستانها در حملات گفت: این اقدامات باعث ایجاد جو وحشت شده و موجبات تخلیه بیمارستان را فراهم میکند که این موضوع هم خدماتدهی ما را دچار معضل میکند. تعداد تختهای بیمارستانی مشخص است و تخلیه بیمارستان و انتقال بیماران به مرکز بیمارستانی دیگر باعث میشود که به بیمارستان مقصد فشار وارد شود، همچنین تعداد تختها هم کاهش مییابد.
هنوز به بیمارستان صحرایی نیاز نیست
این پزشک در تشریح وحشتآفرینی اصابت موشک در اطراف مراکز درمانی اظهار کرد: در نتیجه این حملات و شکستن دیوار صوتی دیوارهای بیمارستانها مذکور تخریب شد، شیشهها شکست و… این موضوع باعث وحشت بیماران شد. مانند آنچه در بیمارستان اطفال ابوذر اهواز رخ داد. شرایط به نحوی شد که مراجعین اطفال خود را در آغوش گرفتند و در همان دود و خطرات ناشی از اصابت موشک از بیمارستان خارج شدند و در نهایت با کمک ۳۰ آمبولانس بیماران به مرکز دیگری منتقل شدند.
او به اصابت موشک در نزدیکی بیمارستانهایی در تهران هم اشاره کرد و افزود: موشک درست کنار بیمارستانهای خاتم، مطهری، گاندی و آرمان اصابت کرد، موج انفجار باعث شکسته شدن شیشهها، انتشار صدای شدید و استثشمام بوی باروت و دود توسط بیماران و کادر درمان شد. سرعت عمل کادر درمان بالا بود و به سرعت بیماران را از بیمارستان خارج و به بیمارستانهای دیگری منتقل کردند. خوشبختانه به هیچکس آسیبی نرسید اما چنین ناآرامیهایی هم باعث آزار بیماران میشود و هم در کار کادر درمان که باید با آرامش به شهروندان خدمات درمانی ارائه دهند ایجاد اختلال میکند.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا برای جلوگیری از ورود فشار به بیمارستانهایی که بیماران را به آنها منتقل میکنید، تمهیدات خاصی اندیشیده شده است هم گفت: تنها تمهید ما انتقال بیماران به بیمارستان دیگر است، البته در برخی شهرها ممکن است از بیمارستان صحرایی استفاده کنیم اما تا این لحظه چنین ضرورتی نبوده است.
کرمانپور همچنین از هدف قرار گرفتن ۳ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرهای سراب، همدان و چابهار خبر داد و افزود: در این حملات دو نفر از همکاران ما آسیب دیدند اما با توجه به اینکه کارکنان پایگاههای مذکور در مأموریت بودند، سایر همکاران آسیب در سلامت هستند و وسائل و تجهیزات هم آسیب ندیده است اما اگر پرسنل و آمبولانس در ماموریت نبودند حتما تلفات و خسارات بیشتری را متحمل میشدیم.
اگر نیاز شد به صورت دستی نسخه مینویسیم
او در ادامه اعلام کرد که سامانه نسخه الکترونیک تا این لحظه قطع نشدهاند اما براساس مجوزی که شورای عالی بیمه صادر کرده، اگر به هر دلیلی سامانه نسخه الکترونیک قطع شد، مراکز درمانی و داروخانهها میتوانند نسخه را با رعایت آئیننامه ابلاغی به صورت دستی بنویسند یعنی به روال دستی در این زمینه اقدام میشود و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
سخنگوی وزارت بهداشت از بیماران بهویژه بیماران خاص و بیماران صعبالعلاج میخواهد که نگران نباشند. او افزود: داروی این بیماران تأمین شده است. با هماهنگی با سازمانهای بیمهگر خودشان و از طریق مراکز مربوطه داروهایشان حتماً تأمین میشود. در بحث شیرخشک هم به همین صورت است. در حال حاضر شاهد موجی از سفرها هستیم که از مناطقی مانند تهران و شهرهایی که مورد هدف دشمن قرار دارند به سمت شهرهای ایمنتر انجام میشود. سازمان غذا و دارو و مدیریت لجستیک وزارت بهداشت تجربه خود در جنگ ۱۲ روزه را بار دیگر اجرا میکند، به این نحو که شیرخشک، واکسن و داروی بیشتری در اختیار شهرهایی قرار گیرد که با ازدحام مواجهشدهاند.
او بار دیگر تاکید کرد که همه خدمات درمانی برای مجروحین رایگان است و این روند ادامه دارد و اگر احیانا شهروند مجروحی به مرکزی مراجعه کرده و از او مبلغی دریافت شده حتما به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهد.
همکاری عالی مردم با انتقال خون و وزارت بهداشت
سخنگوی وزارت بهداشت پایان این گفتگو را به قدردانی از مردم و کادر درمان اختصاص داد و افزود: نخست اینکه همکاری مردم با نظام سلامت بسیار عالی و نشاندهنده فرهیختگی آنهاست. به عنوان مثال از زمانی که اعلام کردیم از مراجعه غیرضروری به بیمارستانها خودداری کنند، شهروندانی که امکان خود مراقبتی دارند یا میتوانند با پزشک خود در تماس باشند یا امکان مراجعه به مطب را دارند، به مراکز درمانی مراجعه نکردهاند. در حال حاضر این مراکز خلوتتر از قبل شدهاند و ما این امکان را داریم که به مجروحینی که به صورت ناگهانی و چند دهنفری مراجعه میکنند، بهتر خدمترسانی کنیم.
او اضافه کرد: همکاری مردم با مراکز انتقال خون هم بسیار عالی است شهروندان خیلی خوب خون اهدا میکنند و بسیار عالی ذخایر خون را تامین میکنند.
سخنگوی وزارت بهداشت از خبرنگاران هم تشکر کرد و گفت: اهالی رسانه هم پای مردم ایران ایستادهاند و لحظه به لحظه اطلاعرسانی میکنند. اگر زحمات آنها نبود نمیتوانستیم پیامها خود را به مردم برسانیم. مثل خودتان و بقیه دوستان دیگر. واقعاً از ته دل تشکر میکنم که پای مردم ایران ایستادند و لحظه به لحظه اطلاعرسانی میکنند که از شبکههای غیرموثق مردم اطلاعات را نگیرند و
کرمانپور همچنین ضمن تشکر از کادر درمان اضافه کرد: پزشکان و پرستاران واقعاً رزمندههای این دورانند. در حالی که کشور در تعطیلی به سر میبرد، کادر درمان در پستهای خود حاضرند و به شهروندان خدمت میکنند. ما امیدواریم بتوانیم این دوره را با سربلندی طی کنیم و مردم به آرامش برسند.