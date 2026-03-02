تعطیلی مراکز تعویض پلاک تهران تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن باسره رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العضمی امام خامنه‌ای، گفت: با توجه به تعطیلات پیش‌آمده، تمامی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو در شهر تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

وی در ادامه گفت: با توجه به حملات ناجوانمردانه‌ی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونسیتی، زمان دقیق بازگشایی مراکز تعویض پلاک متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تمهیدات ویژه برای دارندگان وکالت‌نامه

رئیس شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به نگرانی برخی متقاضیان دارای وکالت‌نامه تصریح کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی رئیس پلیس راهور فراجا، اقدامات و تمهیدات لازم برای این افراد پیش‌بینی شده است که در زمان بازگشایی مراکز تعویض پلاک اعمال خواهد شد.

به گزارش پلیس، وی تأکید کرد: افرادی که دارای وکالت‌نامه معتبر هستند، هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند؛ پلیس راهور فراجا شرایط لازم را فراهم خواهد کرد تا پس از بازگشایی مراکز، امکان انجام فرآیندهای قانونی نقل و انتقال و تعویض پلاک خودرو برای آنان بدون مشکل فراهم گردد.

انتهای پیام/