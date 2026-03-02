خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد:

ارایه خدمات حمایت روانی ۲۴ ساعته و رایگان از طریق سامانه تلفنی ۴۰۳۰

کد خبر : 1757758
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از فعالیت سامانه ۴۰۳۰ متناسب با شرایط ویژه بعد از حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان و در راستای حمایت روانی از شهروندان و افزایش تاب‌آوری جامعه خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در این خصوص، گفت: یکی از مهمترین وظایف هلال‌احمر در شرایط بحرانی، تلاش برای «تسکین آلام‌بشری» از طریق اقدامات و برنامه‌های حمایت روانی است. 

وی با بیان اینکه خدمات مشاوره‌ای و حمایت روحی و روانی در شرایط بحرانی و جنگی از اهمیت و ضرورت ویژه‌تری در مقایسه با شرایط عادی برخوردار است، افزود: به همین منظور سامانه تلفنی ۴۰۳۰ سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با حضور داوطلبانه روانشناسان و مشاوران داوطلب هلال‌احمر فعال شده است. 

کولیوند در توضیح فعالیت جدید این سامانه که سابقه راه‌اندازی آن به اوایل دهه ۹۰ شمسی و سپس اوج خدمت‌رسانی از ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ همزمان با شیوع بیماری کرونا باز می‌گردد، تصریح کرد: همانگونه که سامانه ۴۰۳۰ در ایام اپیدمی ویروس کوید ۱۹ نقش مهمی در ارائه مشاوره بهداشتی و درمانی به عموم مردم و بیماران و نیز خدمات حمایت روانی به خانواده‌های متوفیان کرونا برعهده داشت و پس از آن نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ایفای نقش پرداخت، از امروز نیز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی هموطنان در سراسر کشور و ارائه مشاوره‌های روان‌شناسی به آنان متناسب با شرایط ویژه جنگی کشور خواهد بود. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر خدمات مشاوره‌ای جدید این سامانه مشترک را با محوریت «مدیریت بحران در مخاصمات مسلحانه» و در زمینه‌های «سلامت روان کودکان»، «آرامش سالمندان»، «احساس امنیت گروه‌های آسیب پذیر» و «افزایش تاب آوری اجتماعی و سلامت روان شهروندان» در برابر شرایط جنگی و بحران‌ها و پاسخگویی سامانه را به صورت ۲۴ساعته به صورت رایگان اعلام کرد. 

وی خاطرنشان کرد: از طریق این سامانه، خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های روانی و اجتماعی توسط متخصصین روان‌شناسی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و روانشناسان داوطلب فعال تیم‌های سحر سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر به عموم هموطنان ارائه می‌شود تا بتوانیم به‌طور مؤثر به کاهش اضطراب، ترس و فشارهای روحی شهروندان کمک کنیم. 

کولیوند با تأکید بر نقش آموزش و مشاوره در مدیریت بحران‌های روانی، گفت: کارکرد جدید سامانه ۴۰۳۰ با هدف حمایت روانی از مردم در مواقع اضطراری، به‌ویژه در حوادث طبیعی، جنگ یا بحران‌های اجتماعی فعال شده است و محتواهای آموزشی مرتبط در این سامانه نیز با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر تهیه و تدوین شده است. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: سلامت روان جامعه یکی از اولویت‌های مهم ماست و تلاش می‌کنیم در شرایط فعلی کشور و در کنار اقدامات سازمان امدادونجات در زمینه امدادرسانی فیزیکی به آسیب‌دیدگان از حملات، امدادهای روحی و روانی نیز با کیفیت و به‌موقع به شهروندان ارائه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

