واکنش مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به حمله شب گذشته به بیمارستان گاندی

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نسبت به حمله صهیونیستی-آمریکایی به بیمارستان گاندی تهران واکنش نشان داد و گفت: مراکز بهداشتی و درمانی طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی تحت حفاظت هستند. سلامت، هدف حمله نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش‌ها درباره آسیب دیدن بیمارستان گاندی تهران در جریان بمباران پایتخت ایران بسیار نگران‌کننده است.  سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی و تأیید این حادثه است. 

اما این موضوع یادآوری می‌کند که باید تمام تلاش‌ها انجام شود تا مراکز درمانی درگیر این درگیری‌های جاری نشوند. 

مراکز بهداشتی و درمانی طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی تحت حفاظت هستند. سلامت، هدف حمله نیست.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
