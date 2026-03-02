واکنش مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به حمله شب گذشته به بیمارستان گاندی

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نسبت به حمله صهیونیستی-آمریکایی به بیمارستان گاندی تهران واکنش نشان داد و گفت: مراکز بهداشتی و درمانی طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی تحت حفاظت هستند. سلامت، هدف حمله نیست.