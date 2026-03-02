به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۴ هلال‌احمر به شرح زیر است:

به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند؛ در پی حملات دشمنان در روزهای اخیر، تاکنون ۱۳۱ شهرستان کشور درگیر حادثه شده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی تیم‌های امدادی، متأسفانه تا این لحظه ۵۵۵ نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیدند و عملیات رهاسازی، امدادرسانی، انتقال و ارائه خدمات درمانی به آنان به صورت مستمر در حال انجام است.

عملیات امدادرسانی با اتکا به رسالت انسانی هلال‌احمر بدون وقفه با حضور امدادگران در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد و بیش از ۱۰۰ هزار امدادگر و نجاتگر در سراسر کشور در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

همچنین در راستای حمایت از حادثه دیدگان و خانواده‌های آنان، سامانه تلفنی حمایت‌های روانی ۴۰۳۰ آغاز به کار کرده و هم‌وطنان می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از خدمات مشاوره و حمایت روانی این سامانه بهره‌مند شوند.

در حال حاضر شبکه‌ای متشکل از حدود ۴ میلیون داوطلب برای ارائه خدمات بشردوستانه، پشتیبانی و حمایت‌های روانی و اجتماعی در حالت آماده‌باش است.

جمعیت هلال‌احمر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدا و آرزوی بهبودی عاجل برای مصدومان، تأکید می‌کند با تمام ظرفیت‌های انسانی و لجستیکی خود تا بازگشت آرامش کامل به کشور در کنار مردم خواهد ماند.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، از عموم شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کرده و در صورت نیاز به خدمات امدادی با ندای امداد هلال‌احمر با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

انتهای پیام/