به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، بعداز ظهر امروز -یکشنبه ۱۰ اسفندماه سال ۱۴۰۴- در ویژه برنامه تلویزیونی شبکه سه سیما ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای و دیگر شهدا، اظهار کرد: باید به اسلام بابت بزرگانی همچون رهبر شجاع و عالم فرزانه‌مان تبریک و به ملت بابت از دست دادن یک گوهر بی‌نظیر تسلیت گفت. البته ایشان هستند اما ما از تعامل مستقیم با ایشان محروم شده‌ایم.

وی افزود: انقلاب اسلامی از تمام گذرگاه‌های سخت با شهادت و خون عبور کرده است. امیدواریم این اتفاقات نوید یک پیروزی بزرگ باشد. این شرایط نشان دهنده استیصال دشمن است نه از سر قوت و قدرت.

زاکانی با بیان اینکه این جنایت در محل کار مقام معظم رهبری بر خلاف تمام قوانین و مقررات صورت گرفت، یادآور شد: شایعاتی نیز توسط ضد اسلام مطرح شد. مشکل مردم این است که اسلام را می‌خواهند و مشکل ایران این است که مردم در این کشور هستند و پرچمش را بزرگ داشته‌اند. کسی با ایرانی که حرم باشد، موافق نیست.

پیگیری ۳ مأموریت در پایتخت در این ایام

شهردار تهران با بیان اینکه ما در پایتخت همچون جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دی ماه سه مأموریت را دنبال کردیم، اظهار کرد: یک مأموریت عمومی شامل رفت و روب و دیگر اقدامات جاری است. مأموریت دیگر شامل خدمات‌رسانی خاص میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های شهروند، مترو و اتوبوسرانی و مجموعه‌های دیگر است که روال عادی آن طی می‌شود. ما کارکردهای ویژه‌ای نیز همچون فعالیت آتش نشانی داریم که در این بخش وقتی قید جنگ و تجاوز به آن داده می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد.

آذوقه و کالاهای اساسی به اندازه کافی ذخیره شده است

وی افزود: از ۱۵ مسئولیت، شهرداری هشت مسئولیت را برعهده می‌گیرد و در چهار موضوع همکاری لازم را دارد. از مابقی نیز تنها با سه مأموریت کاری ندارد. این بار هم وظیفه ماست که خدمات خود را با وجود حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا ارائه دهیم. روند خدمات همچون جنگ ۱۲ روزه ارائه خواهد شد. در این دو روز به هیچ عنوان گزارش کمبود نداشتیم. در این ایام آذوقه و کالاهای اساسی ذخیره شد که اگر حمله‌ای صورت گرفت خدمات‌رسانی استمرار داشته باشد.

با تسلط کامل بر شرایط خدمات‌رسانی بی‌وقفه به شهروندان انجام می‌شود

زاکانی با بیان اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه باعث شد که به سرعت خدمات‌رسانی به درستی ارائه شود، تصریح کرد: دشمن هرچه تلاش کند نمی‌تواند به این مدار و اساسی که بر مدار خدمت شکل گرفته، آسیب بزند. گرچه دشمن علاقه دارد که خدمات را منقطع کند اما خدمات همچنان ادامه دارد و مردم اطمینان داشته باشد که شرایط خدمتگزاری وجود دارد و هیچ کمبودی را شاهد نیستیم. شاید در ساعات اولیه جنگ ۱۲ روزه التهاباتی وجود داشت اما در این جنگ شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

مردم با همیاری انقلاب را از این گردنه نیز عبور می‌دهند

شهردار تهران تأکید کرد: بنده از دیروز صبح سرکشی‌ها و بازدیدها را انجام دادم. روحیه‌ها بسیار بالاست. مقابل ما یک دنیا ظلم ایستاده است. قیمت انقلاب بی‌حد و حصر است و یقیناً پیروزی از آن ما خواهد بود. با مشارکت و همیاری مردم با هم امکانی فراهم خواهد شد که مردم انقلاب را از این گردنه نیز عبور دهند. دشمن قطعاً شکست خواهد خورد و هزینه‌های سنگین‌تری خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در حال حاضر فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار در حال خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

زاکانی با بیان اینکه دشمن مردم با افتخار آن‌ها مخالف است، یادآور شد: آن‌ها ۴۷ سال است که هرچه تلاش می‌کنند تیرشان به سنگ می‌خورد و در نهایت استیصال، این چنین عمل می‌کنند؛ گرچه کارنامه آن‌ها مملو از وحشی‌گری است. با این وجود نیروهای مسلح ما به خوبی وارد عمل شدند.

شهردار تهران ادامه داد: شهدای نظام در حملات روز گذشته و ۱۵۰ دانش آموز ما که به شهادت رسیدند، مقدمه‌ای برای پیروزی بزرگ ملت ایران هستند. آن‌ها خاک به خورشید می‌پاشند اما حریف ایران نخواهند شد.

توقف ۲۰ درصد انرژی جهان که از تنگه هرمز عبور می‌کند

وی با بیان اینکه آن‌ها وقتی نطنز و فردو را مورد حمله قرار دادند ایران به قطر پیغام داد که می‌خواهند به پایگاه آمریکا در این کشور حمله کنند، تصریح کرد: قطری‌ها می‌گفتند که پایگاه‌های دیگر کشورها را مورد حمله قرار دهند اما به هرشکل حملات محدودی انجام شد و ابهت آن‌ها فرو ریخت. امروز ۲۷ پایگاه مورد حمله سنگین قرار گرفتند و امکانات دریایی نیز با حملات روبه رو شدند. آن‌ها تحمل این را ندارند که ۲۰ درصد انرژی جهان که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، یک لحظه متوقف شود.

زاکانی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری ۳۶ سال پس از بنیانگذار انقلاب اسلامی پرچم را بر افراشته بود، تصریح کرد: آن‌ها از روی استیصال این کارها را می‌کنند. فکر می‌کنند در حال پیشروی هستند اما اشتباه می‌کنند و در حال پسروی هستند. آن‌ها غیرت مسلمین جهان را می‌بینند. آن‌ها در پاکستان دست به جنایات زدند و معترضین به جنایت علیه ایران را به شهادت رساندند. کسی نمی‌تواند این خورشید را بپوشاند.

شهردار تهران اضافه کرد: مقام معظم رهبری ایران را ۳۶ سال از جنگ‌هایی عبور داد. امروز تضمین این انقلاب خون آقاست. اینگونه نیست که فکر کنند می‌توانند حمله کنند و بگویند تمام شد.

رهبری سینه خود را سپر بلای ملت کرد

وی با تأکید بر اینکه رهبری سینه خود را سپر بلای ملت کرد، گفت: از امام شهید ما ایران دوست‌تر و فداکارتر برای استقلال و پیشرفت این ملت نمی‌بینید. علم استقلال و ماهیت دفاعی به دست این شهید است.

زاکانی با اشاره به خاطره‌ای از شهید طهرانی مقدم با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: جریاناتی به دنبال توطئه و جنایات بودند و مقام معظم رهبری اجازه نداد و حافظ قانون، علم و هویت این مملکت بود.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: مملکت ما مملکت امام زمان (عج) است و ایشان به خوبی این کشور را اداره می‌کنند.

زاکانی با پرداختن به گذشته گفت: مقام معظم رهبری شب تا صبح را به خداوند پناه بردند که در شورای رهبری نباشند اما وقتی خداوند بخواهد این مسیر ایجاد می‌شود. ایشان با خواست خداوند و با وجود مقاومت و اعتراض‌شان، رهبر انقلاب اسلامی ایران شدند و به عنوان مستقل‌ترین کشور، سربلند مانده و با دو قدرت اتمی و همکاران اروپایی‌شان تقابل کرده و به صورت آن‌ها سیلی زده است.

وی با اعلام اینکه آن‌ها روزهای اول کری‌خوانی می‌کنند، اظهار کرد: وزیر امور خارجه ترکیه در ابتدای جنگ ۱۲ روزه با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته بود که آمریکا گفته قرار است اسرائیل به ایران حمله کند و ایران راه آمریکا را از اسرائیل جدا کند و در همان حین به ایران حمله شد. همان روز رئیس جمهور آمریکا سر خود را بالا گرفت و گفت که این جنگ کار ماست. آن‌ها در روز ششم به بعد به التماس افتادند. همانطور که در حوادث دی ماه به استیصال افتادند. امروز روز سرمستی آن‌هاست و در سرمستی چنین وضعیتی دارند. روزی به دست و پای مردم خواهند افتاد.

زاکانی افزود: امروز کیان مملکت در دست مردم باغیرت است و دست انسان‌های بی‌غیرت نیست. امام باغیرت‌ها به شهادت رسیده و کوتاه نخواهند آمد. دشمن یک قدم جلو بیاید ده قدم جلو می‌آییم. دشمن جز مشت محکم چیزی نمی‌فهمد. این غیرت تجلی یافته در قامت امام شهید به مردم تسری پیدا کرده و حاصل آن حتماً پیروزی است و این پیروزی بی‌نظیر خواهد بود. مشکلات نیز به کمک مردم و ملت حل خواهد شد.

براساس گزارش شهر، وی با بیان اینکه تهران امروز خط مقدم است، گفت: تهران امسال سه آشوب را تجربه کرد و خط مقدم بود. امروز هم خدمات‌رسانی در تهران به روال گذشته ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/