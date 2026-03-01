در سومین اطلاعیه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفت؛
وضعیت پایدار ذخایر راهبردی دارویی، فرآوردههای خونی و شیرخشک
وزارت بهداشت در اطلاعیه شماره ۳ خود بر وضعیت پایدار ذخایر راهبردی دارویی، تجهیزات پزشکی، واکسن، فرآوردههای خونی و شیرخشک تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۳ ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت به این شرح است:
بسمه تعالی
با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس سره)، فرماندهان سرافراز، هممیهنان و بهویژه کودکان و زنان بیگناهی که در پی تهاجم دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند، به آگاهی مردم شریف ایران و همکاران ارجمند نظام سلامت میرساند:
۱. همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور بر اساس برنامهریزیها انجام شده و با تمرکز کامل، به ارائه خدمات به ملت عزیز ایران همچون گذاشته و با تمهید روسای دانشگاهها ادامه خواهند داد.
۲. تیم ملی سلامت همواره در همه ادوار تاریخی، یاور و پشتیبان مردم ایران بوده است و در شرایط کنونی نیز با عزمی راسخ و مسئولیتپذیری مضاعف، خدمت به مردم را وظیفهای خطیر و افتخاری بزرگ میداند و تلاش خواهد کرد هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به مراجعان ایجاد نشود.
۳. در وضعیت حساس پیشرو، کارکنان نظام سلامت بر خود واجب میدانند نهتنها از هیچ خدمتی فروگذار نکنند، بلکه با همدلی، انسجام و همراهی بیشتر، کیفیت خدمات را ارتقا دهند. از مردم شریف و عزیز نیز درخواست میشود با حفظ آرامش، یاری رساندن به یکدیگر و پرهیز از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی، امکان ارائه خدمات بهتر به بیماران نیازمند را فراهم آورند.
۴. در حال حاضر ذخایر راهبردی دارویی، تجهیزات پزشکی، واکسن، فرآوردههای خونی و شیرخشک در وضعیت پایدار قرار دارد. با تمهیدات و مدیریت پیشبینیشده، اطمینان داده میشود این شرایط همراه با ثبات و کفایت ادامه یابد. زنجیره تولید، تأمین، توزیع و پخش داروها نیز با قوت تمام و بدون وقفه در حال فعالیت است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قدردانی از مجاهدتهای شبانهروزی خانواده بزرگ نظام سلامت، بر استمرار خدمترسانی مسئولانه و منسجم به مردم تأکید و از همراهی مردم شریف ایران در این مسیر دشوار سپاسگزاری میکند.