معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامهای به دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد:
ضرورت تسهیل دسترسی مردم و افزایش ظرفیت پذیرش مراکز درمانی
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامهای به معاونان بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت ارتقای آمادگی واحدهای ارائه خدمت در حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این نامه بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیت موجود مراکز شبانه روزی، منتخب بحران و ۱۶ساعته و ارتقای آمادگی و تجهیز واحدهای مذکور به اقلام مورد نیاز در ارائه خدمات به بیماران و مصدومین حوادث ناشی از حملات هوایی و تبعات ناشی از آن؛ از جمله تأمین منابع انرژی برق و آب، خدمات دارویی و پاراکلینیک، تجهیزات مونیتورینگ، احیا، ترالی اورژانس، تزریقات و پانسمان، داروهای مورد نیاز بستری موقت و… تاکید شده است.
متن نامه به شرح زیر است:
با توجه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان و در راستای پاسخ بهینه به حوادث احتمالی، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی و با هدف افزایش دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات حوزه بهداشت، مقتضی است برنامه ریزی لازم به شرح زیر توسط آن معاونت محترم صورت پذیرد.
• تسهیل دسترسی مردم و افزایش ظرفیت پذیرش از طریق استقرار نیروهای مورد نیاز در مراکز منتخب بحران در صورت نیاز و متناسب با مراجعه بیماران
• لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت موجود مراکز شبانه روزی، منتخب بحران و ۱۶ساعته و ارتقای آمادگی و تجهیز واحدهای مذکور به اقلام مورد نیاز در ارائه خدمات به بیماران و مصدومین حوادث ناشی از حملات هوایی و تبعات ناشی از آن؛ از جمله تأمین منابع انرژی برق و آب، خدمات دارویی و پاراکلینیک، تجهیزات مونیتورینگ، احیا، ترالی اورژانس، تزریقات و پانسمان، داروهای مورد نیاز بستری موقت و…
• اطلاعرسانی عمومی مبنی بر آمادگی واحدهای ارائه خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی
• هماهنگی با معاونت درمان در راستای جلوگیری از ازدحام ومراجعه غیر ضروری بیماران در بیمارستانها
• ایجاد هماهنگی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای اورژانس در راستای اعزام و انتقال بیماران
• بهره وری و مدیریت بهینه نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات
• ایجاد تمهیدات لازم جهت حفاظت فردی همکاران شاغل در واحدهای ارائه خدمت
• ثبت مستندات، تدوین و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز مدیریت شبکه