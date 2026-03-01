ضرورت تسهیل دسترسی مردم و افزایش ظرفیت پذیرش مراکز درمانی

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این نامه بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت موجود مراکز شبانه روزی، منتخب بحران و ۱۶ساعته و ارتقای آمادگی و تجهیز واحدهای مذکور به اقلام مورد نیاز در ارائه خدمات به بیماران و مصدومین حوادث ناشی از حملات هوایی و تبعات ناشی از آن؛ از جمله تأمین منابع انرژی برق و آب، خدمات دارویی و پاراکلینیک، تجهیزات مونیتورینگ، احیا، ترالی اورژانس، تزریقات و پانسمان، داروهای مورد نیاز بستری موقت و… تاکید شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

با توجه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان و در راستای پاسخ بهینه به حوادث احتمالی، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی و با هدف افزایش دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات حوزه بهداشت، مقتضی است برنامه ریزی لازم به شرح زیر توسط آن معاونت محترم صورت پذیرد.

• تسهیل دسترسی مردم و افزایش ظرفیت پذیرش از طریق استقرار نیروهای مورد نیاز در مراکز منتخب بحران در صورت نیاز و متناسب با مراجعه بیماران

• لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت موجود مراکز شبانه روزی، منتخب بحران و ۱۶ساعته و ارتقای آمادگی و تجهیز واحدهای مذکور به اقلام مورد نیاز در ارائه خدمات به بیماران و مصدومین حوادث ناشی از حملات هوایی و تبعات ناشی از آن؛ از جمله تأمین منابع انرژی برق و آب، خدمات دارویی و پاراکلینیک، تجهیزات مونیتورینگ، احیا، ترالی اورژانس، تزریقات و پانسمان، داروهای مورد نیاز بستری موقت و…

• اطلاع‌رسانی عمومی مبنی بر آمادگی واحدهای ارائه خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی

• هماهنگی با معاونت درمان در راستای جلوگیری از ازدحام ومراجعه غیر ضروری بیماران در بیمارستان‌ها

• ایجاد هماهنگی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های اورژانس در راستای اعزام و انتقال بیماران

• بهره وری و مدیریت بهینه نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات

• ایجاد تمهیدات لازم جهت حفاظت فردی همکاران شاغل در واحدهای ارائه خدمت

• ثبت مستندات، تدوین و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز مدیریت شبکه

