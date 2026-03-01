پیام تسلیت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پی شهادت رهبر انقلاب
به دنبال حملات وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و کودککش صهیونی به نقاط مختلف ایران اسلامی و شهادت رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پیامی شهادت عبد صالح خدا و مجاهد کبیر حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنهای را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام، متن پیام سید پرویز فتاح بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
عبد صالح خدا، مجاهد کبیر، سیدالشهدای انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدر شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای «رضوان الله تعالی علیه» در ماه مبارک رمضان به دست جنایتکارترین عناصر آمریکایی و صهیونی ترور و به فیض شهادت رسیدند.
آن فقیه بصیر و رهبر شجاع، عمر شریف خویش را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و کرامت ملت ایران سپری کرد و در تمامی فراز و نشیبها، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر ایمان مردم، کشتی انقلاب را از طوفانهای سهمگین عبور داد.
ایشان در علم و عمل، تقوا و مجاهدت، نمونهای بینظیر از اخلاص و استقامت بودند. صراحت در دفاع از حق و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، برگهای درخشانی از مجاهدتهای آن رهبر فقید است.
اینجانب با قلبی آکنده از اندوه، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مراجع عظام تقلید، ملت شریف ایران، خانواده معزز ایشان، دولت محترم، نیروهای مسلح و همه دلدادگان انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن عبد صالح مسئلت دارم. بیتردید راه نورانی امام شهیدمان با همت ملت مؤمن و انقلابی ایران و در پرتو وحدت و همبستگی، با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت.