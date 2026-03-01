اعلام ساعت فعالیت میادین میوه و ترهبار پایتخت
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اعلام خدمترسانی میادین میوه و تره بار همانند گذشته گفت: شهروندان تهرانی بدون هیچ دغدغهای میتوانند با مراجعه به تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار تمامی مایحتاج سفره افطار خود را تهیه کنند.
به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده با اشاره به فعالیت میادین میوه و ترهبار در تهران اظهار کرد: چرخه خدمترسانی به شهروندان تهران در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران متوقف نشده و به مانند روزهای گذشته از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ این مراکز فعال هستند.
سخنگوی شهرداری تهران همچنین روز گذشته اعلام کرد که شرایط ترددی تهران موجب شد تصمیم گرفته شود که استفاده از ناوگان اتوبوس و شبکه متروی تهران رایگان شود.
همچنین طبق اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، اعزام آخرین قطار در خطوط درون شهری مترو تا پایان سال، ساعت ۲۳ از مبادی انجام خواهد شد و با توجه به زمان سیر، سرویسدهی در ایستگاههای پایانی تا حوالی ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمادگی شهرداری تهران تمامی واحدهای عملیاتی، ایستگاهی و پشتیبانی در آمادهباش کامل قرار دارند تا با مدیریت دقیق حرکت قطارها، حفظ سرفاصلههای مناسب و نظارت مستمر، خدماتی منظم، ایمن و در شأن شهروندان ارائه شود.