به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده با اشاره به فعالیت میادین میوه و تره‌بار در تهران اظهار کرد: چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان تهران در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران متوقف نشده و به مانند روزهای گذشته از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ این مراکز فعال هستند.

وی همچنین تأکید کرد: بر همین اساس شهروندان تهرانی بدون هیچ دغدغه‌ای می‌توانند با مراجعه به تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تمامی مایحتاج سفره افطار خود را تهیه کنند.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین روز گذشته اعلام کرد که شرایط ترددی تهران موجب شد تصمیم گرفته شود که استفاده از ناوگان اتوبوس و شبکه متروی تهران رایگان شود.

همچنین طبق اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، اعزام آخرین قطار در خطوط درون شهری مترو تا پایان سال، ساعت ۲۳ از مبادی انجام خواهد شد و با توجه به زمان سیر، سرویس‌دهی در ایستگاه‌های پایانی تا حوالی ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.

بر اساس آمادگی شهرداری تهران تمامی واحدهای عملیاتی، ایستگاهی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا با مدیریت دقیق حرکت قطارها، حفظ سرفاصله‌های مناسب و نظارت مستمر، خدماتی منظم، ایمن و در شأن شهروندان ارائه شود.





