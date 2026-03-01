کاهش نسبی دمای تهران طی سه روز آینده

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می شود.

طی امروز (۱۰ اسفند) در سطح استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.

از امروز تا روز سه شنبه (۱۰ تا ۱۲ اسفند) با عبور سامانه بارشی به‌تناوب به‌ویژه در نیمه شمالی استان، افزایش ابر در بعضی ساعت‌ها وقوع بارش‌های رگباری گاهی با رعد و برق، در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده کاهش نسبی دما و ماندگاری هوای سرد در سطح استان مورد انتظار است.

از روز چهارشنبه تا پنجشنبه (۱۳ تا ۱۴ اسفند) آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و روند تدریجی افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۱ اسفند) نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۱۶ و ۲ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۲ اسفندماه) نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با کمترین و بیشترین دمای ۲ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/