بیانیه سازمان سنجش آموزش کشور در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًارهبر معظم انقلاب اسلامی و پیشوای مسلمانان و آزادگان و اسوه مقاومت جهان اسلام در حمله مشترک و سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی به شهادت رسیدند و ملت بزرگ ایران به سوگ آن مجاهد نستوه نشسته است و البته این جنایت خللی در اراده استوار ملت ایران ایجاد نکرده و عزم ملی برای استقلال و مقاومت را راسخ‌تر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور با نهایت تأثر و اندوه، این مصیبت عظیم را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف ایران، بیت مکرم آن رهبر عظیم‌الشأن، جامعه علمی و دانشگاهی و همه حق‌طلبان جهان اسلام صمیمانه تسلیت عرض می‌نماید و مصمم‌تر از گذشته تمام تلاش خود را برای انجام کارا و اثربخش ماموریت‌ها و وظایف محوله به کار خواهد بست.

