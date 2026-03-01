بیانیه سازمان سنجش آموزش کشور در پی شهادت رهبر انقلاب
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور بیانیهای شهادت رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًارهبر معظم انقلاب اسلامی و پیشوای مسلمانان و آزادگان و اسوه مقاومت جهان اسلام در حمله مشترک و سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی به شهادت رسیدند و ملت بزرگ ایران به سوگ آن مجاهد نستوه نشسته است و البته این جنایت خللی در اراده استوار ملت ایران ایجاد نکرده و عزم ملی برای استقلال و مقاومت را راسختر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور با نهایت تأثر و اندوه، این مصیبت عظیم را به محضر مقدس حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران، بیت مکرم آن رهبر عظیمالشأن، جامعه علمی و دانشگاهی و همه حقطلبان جهان اسلام صمیمانه تسلیت عرض مینماید و مصممتر از گذشته تمام تلاش خود را برای انجام کارا و اثربخش ماموریتها و وظایف محوله به کار خواهد بست.