استفاده از ۸۱ ایستگاه مترو به‌عنوان پناهگاه در صورت تشدید شرایط

دبیر کمیته تاب‌آوری شهری و محلات اعلام کرد ۸۱ ایستگاه مترو به‌عنوان پناهگاه‌های زیرسطحی در پایتخت فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، میثم مظفر با اشاره به تشکیل فوری ستاد مدیریت بحران شهر تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول گفت: در محدوده‌های مورد اصابت، قطع گاز، آب و برق با هدف جلوگیری از خسارات ثانویه اجرا شد و همزمان ماشین‌آلات آواربرداری، تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی به مراکز آسیب‌دیده اعزام شدند. 

وی با بیان اینکه با فعال‌سازی تسهیل‌گران ترافیکی، از ایجاد گره‌های ترافیکی در معابر اصلی جلوگیری شده است، افزود: در حوزه خدمات عمومی تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شد ه؛ از جمله رایگان‌سازی اتوبوس و مترو، افزایش ساعات فعالیت مترو در شرایط تنش و پیش‌بینی استفاده از ۸۱ ایستگاه مترو به‌عنوان پناهگاه‌های زیرسطحی در صورت تشدید شرایط. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مظفر همچنین از هماهنگی برای تأمین سوخت خودروهای امدادی، ذخیره‌سازی و تأمین ارزاق حیاتی از طریق فروشگاه‌های شهروند، تداوم فعالیت میادین میوه و تره‌بار و برنامه‌ریزی برای تأمین آب شرب شهروندان تا ۷۲ ساعت خبر داد. 

وی ادامه داد: حذف محدودیت‌های طرح ترافیک و زوج و فرد، آماده‌سازی و عملیاتی‌سازی پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح محلات، فراخوان نیروهای داوطلب مردمی دوام، هماهنگی تیم‌های بازتوانی برای خدمت‌رسانی به شهروندان و ایجاد مرکز محرمانه زیرسطحی امن مدیریت بحران از دیگر اقدامات کلیدی مدیریت شهری بوده است.

 

