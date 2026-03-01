به گزارش ایلنا، میثم مظفر با اشاره به تشکیل فوری ستاد مدیریت بحران شهر تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول گفت: در محدوده‌های مورد اصابت، قطع گاز، آب و برق با هدف جلوگیری از خسارات ثانویه اجرا شد و همزمان ماشین‌آلات آواربرداری، تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی به مراکز آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با فعال‌سازی تسهیل‌گران ترافیکی، از ایجاد گره‌های ترافیکی در معابر اصلی جلوگیری شده است، افزود: در حوزه خدمات عمومی تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شد ه؛ از جمله رایگان‌سازی اتوبوس و مترو، افزایش ساعات فعالیت مترو در شرایط تنش و پیش‌بینی استفاده از ۸۱ ایستگاه مترو به‌عنوان پناهگاه‌های زیرسطحی در صورت تشدید شرایط.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مظفر همچنین از هماهنگی برای تأمین سوخت خودروهای امدادی، ذخیره‌سازی و تأمین ارزاق حیاتی از طریق فروشگاه‌های شهروند، تداوم فعالیت میادین میوه و تره‌بار و برنامه‌ریزی برای تأمین آب شرب شهروندان تا ۷۲ ساعت خبر داد.

وی ادامه داد: حذف محدودیت‌های طرح ترافیک و زوج و فرد، آماده‌سازی و عملیاتی‌سازی پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح محلات، فراخوان نیروهای داوطلب مردمی دوام، هماهنگی تیم‌های بازتوانی برای خدمت‌رسانی به شهروندان و ایجاد مرکز محرمانه زیرسطحی امن مدیریت بحران از دیگر اقدامات کلیدی مدیریت شهری بوده است.

