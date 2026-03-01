پیام تسلیت فراجا در پی شهادت فرماندهان ارشد نظامی کشور
کد خبر : 1757346
فرماندهی انتظامی کشور در پیامی شهادت همرزمان و فرماندهان ارشد نظامی کشور را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی شهادت همرزمان و فرماندهان ارشد نظامی کشور را تسلیت گفت. در متن تسلیت آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
بار دیگر، دست کثیف رژیم سفاک و غاصب آمریکایی_ صهیونی، به شهادت انسانهایی آلوده شد که تنها گناه شان، مقاومت و دفاع مشروع از حقوق ملتی آزادی خواه، مقاوم و شهید پرور، در مقابل زورگویی و زیاده خواهیهای رژیم منحوس و سفاک صهیونیسم و ارباب حمایت کننده اش، آمریکای جنایتکار بود که در این مسیر مقدس، از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
با دلی مالامال از غم و اندوه بی پایان، خبر شهادت جمعی از همرزمان و فرماندهان ارشد نظامی، از جمله امیر سپهبد شهید موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سپهبد شهید نصیر زاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر دریاسالار شهید شمخانی، رئیس شورای عالی دفاع، سردار سرلشکر شهید رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا و همچنین جمعی از همکاران مان در انتظامی کشور و تعدادی از مردم، خصوصا دانش آموزان بیگناه را محضر امام زمان (عج)، ملت شریف و نجیب ایران اسلامی و خانوادههای داغدار و صبور شان، تسلیت و تبریک عرض نموده و علو درجات را برای آن عزیزان سفر کرده مسئلت داریم.
والعاقبه للمتقین
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران