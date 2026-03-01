پرچم عزا در پایتخت به اهتزاز درآمد
کد خبر : 1757338
به گزارش به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی وگردشگری عباسآباد؛ پس از اعلام خبر شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، پرچم عزا صبح امروز ۱۰ اسفندماه بر فراز بلندترین برج پرچم کشور به اهتزاز درآمد.
برج پرچم با ارتفاع ۱۵۰ متر در یکی از بلندترین حوزههای منطقه فرهنگی گردشگری عباسآباد یعنی بوستان طالقانی قرار گرفته است.