بیانیه وزارت آموزش و پرورش در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است: در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی و دولت خبیث آمریکای جنایتکار، مقتدای جهان اسلام، اسوه ایمان و اقتدار، عالم ربانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نایل آمد. با قلبی آکنده از اندوه و با نهایت تأثر، ضایعه بزرگ و فاجعه عظیم شهادت عالم مجاهد و رهبر فرزانه انقلاب را محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداه، ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و امت بزرگ جهان اسلام و مراجع وعلمای عظام و جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش اموزان سراسر کشور، «تبریک و تسلیت» عرض می‌نمائیم.

این بیانیه می‌افزاید: بی‌شک این اقدام تروریستی و جنایت بزدلانه رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار، نشانه عجزو ناتوانی دشمنان در مقابل منطق، حقانیت و استواری ملتی است که سال‌ها زیر پرچم عزّت و استقلال، ایستادگی کرده است.

امام خامنه ای، خلف صالح روح خدا و یار دیرین امام عظیم الشأن، پرچمدار واقعی جهان اسلام بود که با رهبری داهیانه خود، فصل نوینی از حکمرانی ایرانی – اسلامی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات پربرکت و تاریخ‌ساز خویش، هیچ گاه در برابر طاغوت و استکبار، سر خم نکرد. شخصیت علمی، معنوی و انقلابی آن فقیه فرزانه و شجاعت بی‌بدیل و روح زلال و متعالی آن رهبر حکیم، سرمایه‌ای ماندگار برای ایران اسلامی و الهام‌بخش نسل‌های آینده بوده و تا ابد در کنارنام «خمینی کبیر» دراذهان و قلوب آزادگان، مستضعفان و مجاهدان جهان جاودان خواهد ماند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امروز، ایران اسلامی یک دل و یک صدا و با تکیه بر ایمان راسخ، وحدت و انسجام ملی و بصیرت تاریخی خود، با نصب العین قراردادن منویات داهیانه آن امام شهید، استوارتر از همیشه و با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور و مسیرعزّت و پیشرفت میهن اسلامی را خواهد پیمود و خون پاک شهیدان والامقام، چراغ راه آینده این مرز و بوم خواهد شد و ملت بزرگ ایران، یک دل و یک صدا و با صلابت‌تر از همیشه، از این آزمون دشوار، عبور خواهد کرد.

بی‌شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت آگاه و وحدت و انسجام ملی و در دفاع از میراث گرانبهای رهبر معظم انقلاب (رضوان اله تعالی)، انتقام سختی از دشمنان جنایتکار خواهند گرفت.

انتهای پیام/