خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه وزارت آموزش و پرورش در پی شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1757266
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت آموزش و پرورش در پی شهادت رهبر انقلاب، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است: در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی و دولت خبیث آمریکای جنایتکار، مقتدای جهان اسلام، اسوه ایمان و اقتدار، عالم ربانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نایل آمد. با قلبی آکنده از اندوه و با نهایت تأثر، ضایعه بزرگ و فاجعه عظیم شهادت عالم مجاهد و رهبر فرزانه انقلاب را محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداه، ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و امت بزرگ جهان اسلام و مراجع وعلمای عظام و جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش اموزان سراسر کشور، «تبریک و تسلیت» عرض می‌نمائیم. 

این بیانیه می‌افزاید: بی‌شک این اقدام تروریستی و جنایت بزدلانه رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار، نشانه عجزو ناتوانی دشمنان در مقابل منطق، حقانیت و استواری ملتی است که سال‌ها زیر پرچم عزّت و استقلال، ایستادگی کرده است. 

امام خامنه ای، خلف صالح روح خدا و یار دیرین امام عظیم الشأن، پرچمدار واقعی جهان اسلام بود که با رهبری داهیانه خود، فصل نوینی از حکمرانی ایرانی – اسلامی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات پربرکت و تاریخ‌ساز خویش، هیچ گاه در برابر طاغوت و استکبار، سر خم نکرد. شخصیت علمی، معنوی و انقلابی آن فقیه فرزانه و شجاعت بی‌بدیل و روح زلال و متعالی آن رهبر حکیم، سرمایه‌ای ماندگار برای ایران اسلامی و الهام‌بخش نسل‌های آینده بوده و تا ابد در کنارنام «خمینی کبیر» دراذهان و قلوب آزادگان، مستضعفان و مجاهدان جهان جاودان خواهد ماند. 

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امروز، ایران اسلامی یک دل و یک صدا و با تکیه بر ایمان راسخ، وحدت و انسجام ملی و بصیرت تاریخی خود، با نصب العین قراردادن منویات داهیانه آن امام شهید، استوارتر از همیشه و با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور و مسیرعزّت و پیشرفت میهن اسلامی را خواهد پیمود و خون پاک شهیدان والامقام، چراغ راه آینده این مرز و بوم خواهد شد و ملت بزرگ ایران، یک دل و یک صدا و با صلابت‌تر از همیشه، از این آزمون دشوار، عبور خواهد کرد. 

بی‌شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت آگاه و وحدت و انسجام ملی و در دفاع از میراث گرانبهای رهبر معظم انقلاب (رضوان اله تعالی)، انتقام سختی از دشمنان جنایتکار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل