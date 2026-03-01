پیام تسلیت کولیوند درپی شهادت رهبر انقلاب اسلامی
رئیس جمعیت هلالاحمر با صدور پیامی، شهادت مظلومانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
ملت مؤمن، سرافراز و حماسهآفرین ایران اسلامی؛
ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماه ضیافت الهی و ماه شهادت مولای متقیان، این بار شاهد عروج مردی بود که همچون جد شهید خویش، امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، در محراب انجام تکلیف و درمیانه میدان مسئولیت، خون خویش را تقدیم حق کرد.
رهبر فرزانهمان نه در پناهگاههای امن دنیایی، نه در حصارهای آهنین و نه در سایهسار تدابیر ظاهری، بلکه در محل کار، در سنگر خدمت، در میان مردم و در پناه خداوند باری تعالی ایستاده بود. قامتش قامت تکلیف بود و دلش سرشار از یقین. ایشان آموخته بود که پناه حقیقی تنها «هو الحی الذی لایموت» است؛ و چنین نیز زیست و چنین نیز پر کشید.
چه غرورآفرین است ملتی که رهبرش در حال خدمت، در ماه بندگی، در رمضانِ علی، به شهادت میرسد. گویی تاریخ بار دیگر تکرار شد؛ فرق عدالت شکافته شد، اما پرچم عدالت بر زمین نماند. دشمنان، گمان بردند با ریختن خون رهبری فرزانه و با غیرت چراغی را خاموش میکنند؛ غافل از آنکه این خون، خورشید خواهد شد.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با دلی آکنده از اندوه اما سری برافراشته از افتخار، این شهادت عظیم را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ملت بزرگ ایران، خانوادههای معظم شهدا و همه آزادگان جهان تسلیت و تهنیت عرض مینماید.
برای ما که رسالتمان تسکین آلام بشری و ایستادن در کنار مردم در سختترین لحظات است، این شهادت درسی دوباره بود؛ درسی از شجاعت، از توکل، از حضور در میدان خطر و از خدمت بیوقفه. رهبر عزیزتر از جانمان نشان داد که مردان خدا در سایه امن نمی مانند ؛ در متن حادثه میایستند و جان خویش را وثیقه عزت ملت میکنند.
امروز ما کارکنان، امدادگران، جوانان و داوطلبان هلالاحمر، با چشمانی اشکبار اما قلبهایی استوار، با رهبر شهید خود پیمان میبندند که راه ایشان را در مسیر خدمت، ایثار، وحدت ملی و دفاع از کرامت انسانها ادامه دهند.
این شهادت، آغاز ضعف نیست؛ آغاز خیزش است. آغاز سکوت نیست؛ آغاز فریاد عزت است.
دشمنان بدانند؛ ملتی که رهبرش در پناه خدا ایستاد و در راه خدا به خون نشست، شکستپذیر نیست. این ملت، با الهام از سیره علوی، با ایمانی راسختر و ارادهای آهنینتر، راه عزت و استقلال را ادامه خواهد داد.
رمضان امسال، رمضان اشک است و عهد؛ رمضان سوگ است و شکوه. و ما با صدایی رسا اعلام میکنیم: راه ایشان و شهدایمان ادامه دارد. پرچم شهدای گرانقدرمان بر زمین نخواهد ماند.
و ایران اسلامی، سرافرازتر، متحدتر و مقتدرتر از همیشه، در مسیر حق خواهد ایستاد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران