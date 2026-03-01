به گزارش ایلنا، پیام نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مصیبتی بزرگ، جانگداز و در عین حال، جلوه‌ای درخشان از صدق وعدهٔ الهی در حسن ختام عمر پربرکت و نیک‌فرجامی‌بندگان صالح و برگزیده خدا است که به دست شرورتربن موجودات عالم به درجه رفیع شهادت رسید.

خلف صالح خمینی کبیر، شخصیتی که در او علم و مجاهدت، شجاعت و درایت، حکمت و دوراندیشی درهم آمیخته بود و رهبری را به‌مثابه رسالتی الهی معنا کرد و با نشان سربلند شهادت به لقاء پروردگار نائل آمد.

او مجاهدی مومن، فقیهی ژرف‌اندیش و عالمی زمان‌شناس بود که تحولات پیچیدهٔ جهانی را با نگاهی راهبردی تحلیل می‌کرد و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، تصمیم‌هایی مبتنی بر عقلانیت، شجاعت و حکمت اتخاذ می‌کرد. در میدان‌های سخت سیاسی و امنیتی، صلابت او مانع لغزش‌ها شد؛ در عرصه‌های مختلف بصیرت او راه را از بیراهه جدا کرد؛ و درایت و آینده‌نگری او جایگاه جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تقویت کرد.

رهبری او تلفیقی از علم عمیق دینی، شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی، قدرت تحلیل راهبردی و روحیهٔ مجاهدانه بود و با اتکا به ایمان، خرد و تجربه، مسیر مقاومت هوشمندانه را برگزید. حکمت او در تصمیم‌سازی، شجاعت او در اقدام، و دوراندیشی او در ترسیم افق‌های بلند، سرمایه‌ای ماندگار برای ملت ایران و جهان اسلام بر جای گذاشت و به دشمنان نشان داد که ملت ایران در سایهٔ رهبری الهی، تسلیم‌پذیر نیست. صدای او صدای عزت بود و سلوک او نمونه‌ای از جمع میان اقتدار و اخلاق، صلابت و رأفت، سیاست و معنویت.

اینجانب به نمایندگی از خانوادهٔ بزرگ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این ضایعهٔ جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملت شریف ایران و همهٔ مجاهدان راه حق تسلیت عرض می‌کنم و بر این باورم که جمهوری اسلامی میراث علمی، فکری و راهبردی امام راحل قدس سره و آن رهبر شهید، استوارتر از گذشته باعزت و قدرت به مسیر الهی خود ادامه خواهد داد.

راهی که با علم و حکمت آغاز شد، با مجاهدت و شجاعت استمرار یافت و با خون شهادت مُهر تأیید خورد، هرگز متوقف نخواهد شد. این مسیر، با همان درایت و همان ایمان، به دست ملت مؤمن و بصیر ایران ادامه خواهد یافت.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

عبدالحسین معزی

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر

انتهای پیام/