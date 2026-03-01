مساجد و بسیج هستههای محلی تابآور را تشکیل دهند
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: مساجد و بسیج هستههای محلی تابآور را تشکیل دهند.
به گزارش ایلنا، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه با تصمیم جمعی از نیروهای دولت شهید رئیسی و باحمایت مسئولین عالی رتبه نظام، قرارگاه شهید باقری برای مرور تحربیات و ایجاد آمادگی لازم در تکرار جنگ احتمالی و پشتیبانی از دولت تشکیل گردید. ذیل این قرارگاه دوازده کمیته تخصصی در عرصههای مختلف تشکیل شد.
وی با بیان اینکه یکی از این کمیتهها با عنوان کمیته تاب آوری شهری و محلات با مسئولیت بنده و با همراهی جمع متخصصی از نیروهای کاردان تخصصی و جهادی فعالیت خود را شروع کرد، یادآور شد: با برگزاری جلسات مستمر، مشورت با مدیران ذی مدخل و صاحب نظران این حوزه، راهکارهای ارزندهای در راستای تابآوری شهری و محلات احصاء شد.
مظفر همچنین خاطرنشان کرد: تابآوری شهری به معنای میزان توانایی یک شهر در مواجهه با انواع تنش احتمالی به ویژه جنگ و اخذ تدابیر و اقدامات منسجم و هدفمند برای بازیابی و بازتوانی و پایداری کارکردهای حیاتی شهر است.
وی با بیان اینکه سلسله اقدامات پایداری شهر تهران و حفظ تابآوری در دو دسته اقدام طبقهبندی شد، تصریح کرد: این دو دسته شامل بخش سازمانی و نهادی و بخش مشارکت شهروندی است.
مظفر با بیان اینکه هر کدام از این بخشها دارای آسیبهایی هستند که متناسب و متناظر آن بازیابی شدند، گفت: اقدامات تحت برنامههای کوتاه مدت تعیین شده و همچنین دارای تجویزهای راهبردی میان مدت هم هستند.
مظفر با تاکید بر اینکه برای سنجش و هدایت تابآوری شهری، ۶ شاخص کلیدی با نگاه بومی در کشورمان احصاء شده است، یادآور شد: این شاخصها به نوعی ستونهای اصلی ارزیابی تابآوری شهری محسوب میشود که شامل زیرساختهای کالبدی، ایمنی و امداد، پناهگاه و اسکان، خدمات حیاتی و معیشت شهروندان، آرامش روانی و سلامت جسمی شهروندان و مدیریت میدان و تأمین منابع است.
مظفر اضافه کرد: بخش سازمانی و نهادی شامل مجموعه اقدامات عملیاتی و تدابیری است که نهادهای رسمی همچون شهرداری، سازمان مدیریت بحران، هلال احمر، وزارتخانهها، نهادهای حاکمیتی، انتظامی و نظامی باید در جهت تحقق تابآوری شهری کوتاه مدت انجام دهند و نیز برنامههایی بین بخشی و یا قانونگذاری دارد که در میان مدت دنبال کنند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مهمترین بخش کمیته تابآوری شهری در قرارگاه شهید باقری به عنوان هستههای محلی تابآور شناخته شده است، اظهار کرد: این هستهها در مساجد فعال محلی با شعار ایران من، محله من برای دفاع موزائیکی از سطح محلات و در بخشهای ذیل قابل اجراست.
وی با اشاره به ویژگی فعالیت تمامی کمیتههای هستههای همتا تصریح کرد: این هستهها مسجد محور، مردم پایه، واکنش سریع، عملکرد چند وجهی، انعطافپذیر و دارای همافزایی شبکهای هستند.
مظفر از شکلگیری فعالیت کمیتههای همتا خبر داد و افزود: کمیته ترافیک و بازگشایی معابر به منظور بازگشایی معابر مورد اصابت قرار گرفته و رفع مشکل تردد و تهیه نقشه معابر جایگزین تشکیل میشود.
رئیس کمیته بودجه اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: کمیته امداد و نجات با استفاده از ظرفیت گروههای مردمی به منظور انجام عملیات امداد و نجات آتش به اختیار و همچنین همکاری با نهادهای متولی و تسریع در امدادرسانی ونجات جان انسانها در لحظه حادثه تشکیل میشود. همچنین کمیته پناهگاه و اسکان به منظور تهیه نقشه و ظرفیت پناهگاههای امن محلی، احیای پناهگاههای زیرسطحی قدیمی و مدیریت در اسکان اضطراری شکل میگیرد.
وی افزود: چهارمین کمیته، دیدهبانی و اطلاعات است که برای جمعآوری اطلاعات و دیدهبانی تحرکات محلی، جلوگیری از شایعهپراکنیهای دشمن و مقابله با ستون پنجم و تهدیدات امنیتی و اجتماعی محلات تشکیل میشود.
مظفر با اشاره به هدف تشکیل کمیته همیار محله یادآور شد: تشکیل این کمیته به منظور نظارت و اخذ تدابیر در جهت پایداری فعالیت و خدمات اصناف مهم در تأمین مایحتاج حیاتی شهروندان در محله در دوره تنش، حمایت از خانوادههای آسیبپذیر و رسیدگی به سایر امور حیاتی محله مانند نظافت محله در نظر گرفته شده است.
به گزارش شهر، وی همچنین تصریح کرد: کمیته آموزش و اطلاعرسانی برای ارائه آموزشهای عملی، تخصصی و تولید محتواهای آموزشی برای افزایش دانش و مهارت شهروندان در مواجهه با بحرانهایی مشابه جنگ ۱۲ روزه و کمیته بهداشت روان برای جذب، آموزش و اعزام تیمهای مشاوره جهت حمایت روانی و کاهش اضطراب اجتماعی و عمومی در محله تشکیل میشوند.