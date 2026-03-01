اجتماع مردم تهران و دیگر شهرهای ایران در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سوگواران شهادت رهبر انقلاب با پرچم‌های سیاه در دست، شعارهایی مانند «عزا عزا است امروز روز عزا است امروز خامنه‌ای رهبر پیش خداست امروز»، «یاحسین»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهند.

هر لحظه بر خیل جمعیت مردم روزه دار افزوده می‌شود و مردم اشک‌ریزان با پرچم‌های ایران در صحنه حاضر شدند.

همچنین گزارش‌های دیگر از اجتماع مردم دیگر شهرهای ایران در میادین اصلی حکایت دارد.

