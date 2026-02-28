در این مکاتبه رسمی، ضمن تشریح ابعاد حملات صورت‌گرفته، بر ضرورت رسیدگی فوری و قاطع به این اقدامات و احقاق حق خون شهدای امدادگر و غیرنظامیان تأکید شده است. همچنین در این نامه، صیانت از امنیت امدادگران، مراکز درمانی و نیروهای ارائه‌دهنده خدمات بشردوستانه به‌عنوان یک مطالبه جدی و قانونی مطرح شده است.

بر اساس اعلام هلال‌احمر، نسخه‌ای از این نامه برای رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نیز جمعیت‌های ملی همتا ارسال شده تا از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری حقوقی موضوع استفاده شود.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این مکاتبه، بر لزوم پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشردوستانه و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تأکید کرده و این اقدام را در راستای دفاع از کرامت انسانی و پاسداشت خون شهدای خدمت دانسته است.

در پی انتشار این نامه، بسیاری از کشورها از جمله اعضای گروه بریکس با صدور بیانیه‌هایی، تهاجم صورت‌گرفته و نقض اصول و موازین بشردوستانه را محکوم کردند.