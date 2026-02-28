کولیوند:
هلالاحمر با تمام ظرفیت در حال امدادرسانی است/ ارسال مستندات نقض حقوق بشر دوستانه به دیوان کیفری بینالمللی
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آمادگی کامل این جمعیت برای امدادرسانی، از حضور فوری نیروهای امدادی در محلهای مورد هدف، انتقال مصدومان به مراکز درمانی، تداوم جستوجو و تفحص شهدا و نیز ارسال مستندات نقض حقوق بشر دوستانه به نهادهای بینالمللی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات این جمعیت در پی حملات اخیر اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر آمادگی کامل را برای امدادرسانی و کمک به هموطنان عزیز خود داشته و دارد و همانند دوره قبل، بلافاصله پس از وقوع تهاجم، نیروهای امدادی در محلهای حادثه و نقاطی که مورد هدف قرار گرفته بود، حاضر شدند.
وی افزود: امدادگران عملیات تفحص شهدا و جستوجو و نجات را آغاز کردند که در این میان تعدادی از افراد به صورت زنده نجات یافتند و مصدومان نیز با کمک سایر عوامل امدادی به بیمارستانها منتقل شدند. عملیات تفحص شهدا در برخی نقاط همچنان ادامه دارد.
کولیوند با اشاره به تداوم خدمات درمانی و دارویی گفت: داروخانههای جمعیت هلالاحمر با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و مراکز درمانی نیز به صورت شبانهروزی و با تمام ظرفیت فعالیت میکنند. مردم عزیز در خصوص تأمین داروهای خاص، بهویژه داروهایی که توسط جمعیت هلالاحمر تهیه میشود، نگرانی نداشته باشند؛ این جمعیت با تمام ظرفیت در کنار مردم است.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: مراکز توانبخشی و تولید اعضای مصنوعی فعال هستند و خدمات خود را ارائه میدهند. حفظ آمادگی از اصلیترین شرایط جمعیت هلالاحمر است که خوشبختانه به طور کامل برقرار است و حتی از نظر انبارهای راهبردی نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به پیگیریهای بینالمللی تصریح کرد: متنی درباره نقض حقوق بشر دوستانه تنظیم و با هماهنگی معاونت مربوطه ارسال شد. این مستندات به همتایان در سراسر جهان، رئیس کمیته و فدراسیون، رئیس منطقهای و همچنین کشورهای گروه بریکس ارسال شده است. نسخهای نیز برای دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارسال و درخواست شده است که نسبت به خونهای مظلومانی که ریخته شده، بهویژه شهدای مدرسه ابتدایی دخترانه که در حال تحصیل بودند، پیگیریهای لازم انجام شود.
کولیوند تأکید کرد: پیگیر هستیم تا حقوق این عزیزان پایمال نشود و در خصوص احقاق حقوق آنان اقدامات جدی انجام خواهیم داد و از تمام ظرفیتها در این زمینه بهرهمند میشویم. از همکاران خود نیز خواستهایم این موضوع را به طور جدی دنبال کنند.
وی افزود: کشورهای گروه بریکس و برخی نهادهای حافظ صلح با صدور بیانیهای قاطع، این اقدامات را محکوم کرده و آن را غیرقابل قبول دانستهاند. دیگر جمعیتهای ملی نیز به صورت مکتوب و در فضای مجازی با ارسال پیامهایی، این شرایط را محکوم و ابراز همدردی کردهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و غیرنظامیگفت: مناطقی همچون نارمک که منطقهای غیرنظامی و مسکونی است، هدف حملات قرار گرفت و بسیاری از زنان، مردان و افراد بیگناه و غیرنظامی در این حملات آسیب دیدند یا به شهادت رسیدند. تعداد زیادی از شهدا مربوط به مادران و دانشآموزان یک مدرسه بودهاند و افرادی که کاملاً غیرنظامیبودهاند، هدف این حملات قرار گرفتهاند. کولیوند در پایان با تأکید بر تداوم خدمترسانی اظهار کرد: مردم عزیز نگران نباشند؛ جمعیت هلالاحمر با قدرت و استحکام در کنار آنان است و این روزهای سخت را همچون گذشته پشت سر خواهیم گذاشت.