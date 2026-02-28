توصیههای حیاتی اورژانس استان تهران به شهروندان در شرایط جنگ
اورژانس استان تهران، با اشاره به حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توصیههای حیاتی برای کاهش آسیب در شرایط بحران را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام اورژانس استان تهران، آرامش، آگاهی و پرهیز از رفتارهای هیجانی، سه عامل کلیدی در کاهش آسیبها در شرایط بحران محسوب میشود. در همین راستا، شهروندان لازم است به نکات زیر توجه ویژه داشته باشند:
نخست آنکه از تجمعهای غیرضروری در معابر، محلهای حادثهخیز و نقاط حساس خودداری شود. حضور افراد کنجکاو در صحنههای حادثه، علاوه بر افزایش خطر جانی، موجب اختلال در عملکرد تیمهای امدادی میشود.
دوم، تماس با شماره ۱۱۵ صرفاً در موارد واقعی و فوری پزشکی انجام گیرد. هرگونه تماس غیرضروری یا آزمایشی، میتواند جان فردی دیگر را که در شرایط بحرانی قرار دارد، به خطر بیندازد.
سوم، شهروندان داروهای مصرفی روزانه، مدارک شناسایی ضروری، آب آشامیدنی و اقلام اولیه کمکهای اولیه را در دسترس نگه دارند تا در صورت نیاز، دچار سردرگمی نشوند.
چهارم، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کرده و از بازنشر شایعات، تصاویر تأییدنشده و اخبار غیرموثق در فضای مجازی جداً پرهیز کنند؛ چراکه انتشار اطلاعات نادرست، موجب تشویش اذهان عمومی و افزایش اضطراب اجتماعی میشود.
پنجم، در صورت وقوع هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، از انجام اقدامات خودسرانه و درمانهای غیرعلمی خودداری کرده و تا رسیدن نیروهای امدادی، صرفاً اقدامات ایمن و توصیهشده را انجام دهند.
از شهروندان درخواست میشود در تماس با مراکز، با همکاری، صبوری و رعایت اصول ایمنی، یاریگر خادمان خود در حوزه سلامت و امداد باشند.