اطلاعیه شماره ۱ ستاد بحران سازمان غذا و دارو؛ برخورداری کشور از ذخایر راهبردی و استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی
در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ستاد بحران سازمان غذا و دارو در اطلاعیهای آخرین وضعیت و اقدامات خود را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف جمهوری اسلامی ایران آمده است: این کمیته ضمن محکومیت قاطع حملات اخیر و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، و با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و اطمینانبخش، مراتب اطمینانبخشی لازم را در خصوص استمرار خدمات حیاتی حوزه فراوردههای سلامت بویژه دارو و تجهیزات پزشکی اعلام میدارد.
استمرار فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات دارویی:
تمامی داروخانههای منتخب، شبانهروزی و دولتی سراسر کشور، کماکان به فعالیت عادی و شبانهروزی خود ادامه داده و آمادگی کامل جهت تأمین نیازهای دارویی هموطنان عزیز را دارند.
تضمین زنجیره تأمین و تولید:
تولیدکنندگان محترم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، و همچنین شرکتهای توزیعکننده، با حداکثر توان و مطابق با برنامهریزیهای مدون، وظایف خطیر خود را در تأمین و توزیع اقلام سلامت محور به نحو احسن ایفا مینمایند. اطمینان داده میشود که چرخه تولید و تأمین کماکان با صلابت و استحکام ادامه خواهد یافت.
ذخایر راهبردی و امنیت غذایی و دارویی:
کشور از ذخایر راهبردی و استراتژیک قابل توجهی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و سایر فراوردههای سلامت برخوردار است که توانایی پاسخگویی به کلیه نیازهای پیشبینی شده و اضطراری کشور را دارا میباشد.
نظارت و آمادگی عملیاتی:
کمیته بحران سازمان غذا و دارو به صورت ۲۴ساعته و بدون وقفه در حال پایش مستمر وضعیت بوده و با هماهنگی کامل با سایر دستگاههای ذیربط، آمادگی لازم جهت مدیریت هرگونه اقتضاء و تأمین نیازهای ضروری جامعه را دارا است.
تأکید بر اولویت سلامت عمومی:
اطمینان داریم که اولویت نخست دولت و نظام سلامت، حفظ جان، سلامت و رفاه آحاد ملت ایران است و کلیه اقدامات لازم در بالاترین سطح برای عبور از این مقطع حساس با قوت در حال اجراست.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در پایان این اطلاعیه از هموطنان گرامی خواسته با حفظ آرامش، به اخبار و اطلاعات صرفاً از طریق کانالهای رسمی و موثق اطلاعرسانی توجه نماید با اتکا به و ابراز امیدواری شده است با خداوند متعال و وحدت ملی، اطمینان داریم که ملت سرافراز ایران، همچون گذشته، از این مرحله دشوار نیز سربلند و پیروز عبور خواهد کرد.