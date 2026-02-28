تبیین نکات ضروری در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، در این اطلاعیه آمده است: هموطنان گرامی در شرایط جنگی لازم است نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

۱- خونسردی خود را حفظ کنید.

۲- نقاط امن خانه و محل زیست خود را شناسایی کنید تا در مواقع لزوم، در آنجا پناه بگیرید.

۳- در مواقع انفجار با بستن گوش و باز گذاشتن دهان در سریعترین زمان به صورت روی زمین دراز بکشید.

۴- یک بسته کمک‌های اولیه، آب و خوراکی در محل امن نگهداری کنید.

۵- همانند دور قبل حملات دشمن، از مراجعه غیر ضرور به مراکز درمانی و بهداشتی خودداری فرمایید.

۶- اهدای خون در هر زمانی هم حال خودتان را خوب می‌کند و هم از بحران کمبود خون پیشگیری!

۷- درمان مجروحین حوادث ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی، همچون جنگ ۱۲ روزه رایگان خواهد بود.

۸- پس از حملات دشمن به مناطق مسکونی، تلاش کنید مسیر را برای ورود وسایل امدادی نظیر آمبولانس از نخاله‌ها پاکسازی نمایید.

۹- در زمان‌های تجاوز دشمن به حریم هوایی، از قرار گرفتن در کنار پنجره‌ها، دیواره‌های شیشه‌ای، وسایل نوک‌تیز، بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف به ورود پرتابه‌های احتمالی خودداری فرمایید.

۱۰- در محضر کودکان، مواظب گفتگوهای خود باشید. کودکان آسیب‌پذیرترین گروه طی حملات رسانه‌ای و اخبار ناگوارند.

۱۱- در صورتی که امر مهمی در کار نباشد، امن‌ترین مکان، خانه و خانواده است. پیش آن‌ها بمانید و از لحظات با هم بودن بهره‌برداری مناسب کنید!

۱۲- از بزرگسالان حمایت کنید. بسته‌های دارویی آن‌ها را مهیا و در جای قابل دسترس و امن قرار دهید.

۱۳- با توجه به تعطیلی در برخی استان‌های کشور، اگر امکانش وجود دارد، برای چند روز تعطیلات در نقطه امن را انتخاب نمایید.

۱۴- بیماران مزمن، مبتلایان به انواع سرطان و بیماری‌های نادر و همچنین افرادی که گرفتار حملات عصبی و روانی هستند، نیاز مبرم به پشتیبانی شما خواهند داشت. از در دسترس بودن دارو به حد کافی مطمئن شوید.

۱۵- تیم ملی سلامت کشورمان در هر شرایطی کنار مردم عزیز قرار دارد. سامانه تلفنی ۱۱۵ برای فراخوان هر اتفاق ناگوار و سامانه تلفنی ۱۹۰ برای هرگونه پاسخگویی در دسترس خواهد بود. از اشغال بی‌جهت این شماره‌ها هم خودداری شود.

