داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال هستند

داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال هستند
داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال هستند

 

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط اضطراری کشور، تمام تیم‌های واکنش سریع این جمعیت، امکانات لجستیکی، امدادی و درمانی و داروخانه‌های هلال‌احمر در حال فعالیت و آماده‌باش هستند.

اطلاعیه شماره ۲ این جمعیت در شرایط اضطراری کشور به به شرح زیر است:

۱- تمامی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در نقاط مورد اصابت قرار گرفته مستقر شده‌اند.

۲- تیم‌های جستجو و نجات با تجهیزات کامل مربوط به امدادرسانی و آواربرداری در حال ارائه خدمات به آسیب دیدگان در مناطق مورد هدف قرار گرفته هستند.

۳- داوطلبان جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش بوده و در صورت نیاز، به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر فراخوان می‌شوند.

۴- داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات خود ادامه می‌دهند.

۵- مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر فعال شده و در حال رصد و پایش خدمات سراسری هلال احمر در مناطق مختلف کشور است.

۶- از هموطنان تقاضا می‌شود توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرند:

-کیف کمک‌های اولیه و کیف بحران را آماده کنید و در دسترس داشته باشید.(اسناد مهم، جیره خشک غذایی برای ۷۲ ساعت، آب معدنی، رادیوی جیبی باتری‌خور به همراه باتری اضافه و ...)

- فاصله ۱۰۰ متری از محل‌های مورد اصابت را رعایت کنید.

- از هرگونه انتشار اخبار جعلی و غیر موثق خودداری کنید.

-اخبار تکمیلی مربوط به امدادرسانی را تنها از کانال‌های رسمی هلال‌احمر پیگیری نمایید.


 

