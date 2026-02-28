ذخایر استراتژیک تجهیزات و ملزومات پزشکی در وضعیت مطلوب قرار دارد

ذخایر استراتژیک تجهیزات و ملزومات پزشکی در وضعیت مطلوب قرار دارد
سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد که ترکیب و حجم ذخایر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی حتی در شرایط اضطراری امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا، علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تمرکز ویژه و بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی مدیریت شده و اکنون به سطح قابل اتکایی رسیده است.

وی افزود: این ذخایر در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دارد و نگهداری آنها توسط شرکت‌های دارای صلاحیت و تحت نظارت مستمر انجام می‌شود تا کیفیت و دسترس‌پذیری تجهیزات همواره حفظ شود.

علیزاده تأکید کرد: با توجه به ترکیب و حجم ذخایر موجود، در شرایط مختلف از جمله نوسانات بازار یا حوادث غیرمترقبه هیچ کمبودی در تأمین تجهیزات پزشکی ایجاد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این ذخایر با استفاده از استانداردهای مدیریت زنجیره تأمین و تحلیل داده‌های مصرف طراحی شده تا آمادگی عملیاتی در بالاترین سطح حفظ شود.


 

انتهای پیام/
