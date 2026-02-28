اطلاعیه شماره یک وزارت بهداشت :

مراکز و داروخانه های شبانه روزی به کار خود ادامه می دهند

وزارت بهداشت در نخستین اطلاعیه خود بعد از آغاز حملات اسرائیل، از تداوم فعالیت مراکز شبانه روزی بهداشت و داروخانه های شبانه روزی منتخب خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه وزارت بهداشت به این شرح است: با توجه به آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونی به کشور عزیزمان و به منظور صیانت از سلامت مردم. دانشجویان و پرسنل خدوم سلامت: 

- کلاس‌های و برنامه‌های آموزش حضوری و آزمون‌های دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران، به جز کارورزان و دستیاران پزشکی و دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری، اتاق‌عمل و هوشبری تا پایان اسفند ۱۴۰۴ برگزار نمی‌شود. 

-تصمیم گیری در خصوص سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس شرایط منطقه ذی ربط بر عهده رییس دانشگاه خواهد بود. 

آزمون‌های متمرکز وزارت بهداشت، جامع علوم پایه، پیش‌کارورزی در تاریخ ۱۴ اسفند لغو می‌گردد. زمان جدید برگزاری آزمون در بهار ۱۴۰۵ متعاقباً اعلام می‌شود. 

- مراکز شبانه روزی بهداشت به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

- داروخانه‌های شبانه‌روزی و منتخب به فعالیت ادامه خواهند. 

- عمل‌های جراحی الکتیو متناسب با شرایط، مدیریت شود. 

پزشکان و پرسنل آنکال وضعیت خود را به حضوری تبدیل نمایند. 

تلاش شود در صورت لزوم از کمک سایر همکاران استفاده شود. 

ترتیبی داده شود، بیمارستان‌ها برای پرسنلی که خدماتشان ضروری است اسکان مناسب تامین شود. 

مجروحین جنگ مثل قبل رایگان درمان خواهند شد. 

مرکز اطلاع‌رسانی ستاد بحران وزارت بهداشت

 

