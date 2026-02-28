تداوم انسداد برخی محورهای کوهستانی؛ ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد افزود: در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره، آزادراه ساوه – تهران در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار – تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی اضافه کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است و امکان تردد در این مسیرها وجود ندارد.

سرهنگ قلی‌نیا با هشدار به رانندگان تأکید کرد: با توجه به بارش‌ها و لغزندگی معابر، رانندگان ضمن پرهیز از عجله و شتاب، فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور اطلاع حاصل کنند. بی‌توجهی به هشدارهای پلیس در شرایط ناپایدار جوی می‌تواند منجر به بروز حوادث جبران‌ناپذیر شود.