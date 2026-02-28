رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور اعلام کرد:
تداوم انسداد برخی محورهای کوهستانی؛ ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش برف و باران در محورهای ۱۰ استان کشور و شکلگیری ترافیک نیمهسنگین در آزادراههای منتهی به تهران خبر داد و با اشاره به تداوم انسداد برخی محورهای کوهستانی، بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت دقیق مقررات در شرایط جوی ناپایدار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ ناصر قلینیا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور صبح روز شنبه ۹ اسفند ماه اظهار کرد: اکنون در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، قزوین، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان و لرستان بارش برف و باران گزارش شده و سطح برخی مقاطع کوهستانی لغزنده است.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد افزود: در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره، آزادراه ساوه – تهران در محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار – تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
وی اضافه کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است و امکان تردد در این مسیرها وجود ندارد.
سرهنگ قلینیا با هشدار به رانندگان تأکید کرد: با توجه به بارشها و لغزندگی معابر، رانندگان ضمن پرهیز از عجله و شتاب، فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود از طریق سامانههای رسمی پلیس راهور اطلاع حاصل کنند. بیتوجهی به هشدارهای پلیس در شرایط ناپایدار جوی میتواند منجر به بروز حوادث جبرانناپذیر شود.