امانی: نظارت شورا بر شهرداری کارشکنی نیست / شورا روابطعمومی شهردار نیست
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اظهارات یکی از اعضای شورا که منتقدان عملکرد شهرداری را متهم به کارشکنی کرده بود، گفت: وظیفه قانونی شورا هدایت، نظارت و حمایت است نه حمایت مطلق از شهردار؛ و تذکر، سؤال و نظارت را نباید به کارشکنی تعبیر کرد.
به گزارش ایلنا، امانی عضو شورا شهر تهران درخصوص اظهارات یکی ازاعضای شورا که منتقدین عملکرد شهرداری تهران را به کارشکنی وجلوگیری از اجرای پروژهای شهری متهم کرده گفت: وقتی جایگاه نمایندگی مردم با معاونت ومدیر شهرداری بودن جابجا میشود وحمایت مطلق از شهردار جای ۳اصل هدایت، نظارت وحمایت رامیگیرد طبیعی است که ازنطرایشان نظارت برشهرداری وتذکر وسوال از شهردار به کارشکنی تعبیر میشود
امانی گفت: مهمترین وظیفه شورا براساس قانون انتخاب شهردار ونظارت بر عملکردش بویژه درحوزه درآمد وهزینههای شهرداری و امین مردم برای درست هزینه کردن پول کلانی است که هرسال با مجوز وتصویب ما ازجیب مردم تهران به خزانه شهرداری واریز میشود، ایشان بفرمایند درطول این حدود ۵سالی که از حضورشان درشورا میگذرد یک بارهم دراین زمینه تذکری به شهرداری داده اند؟ یاهربارکه میکرفونشان را روشن کردهاند درمقام روابط عمومی شهرداری عمل کرده وتمجید وتحسین کردهاند
امانی در ادامه به لوایح شهرداری اشاره کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق لوایح ازجمله لایحههای بودجه سنواتی شهرداری، فروش املاک، لوایح درآمدی، عوارض شهرسازی، لوایح تخفیفات پایان سال به اتفاق آرا درشورا تصویب شده ومیشود این نشانه همکاری همه اعضای شورا ازجمله منتقدین شهردار برای انجام ماموریت وخدمت به مردم است. .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت؛ وقتی ما میگوییم نظافت شهر مشکل دارد وسیستم نگهداشت شهر معیوب است، وقتی میگوییم چرا مدیرعاملان سازمان پسماند که این ماموریت مهم وذاتی شهرداری را بر عهده دارند کمتر ازیکسال جابجا میشوند وطی این مدت ۶مدیرعامل سازمان تغییر کردهاند کارشکنی میکنیم؟ وقتی میگوئیم هوشمندسازی وفناوری که ازشعارهای اصلی شهردار تهران بود اسیر دست فرد خاصی است وسازمان فناوری شهرداری هم مثل سازمان پسماند ۶ مدیر عامل به خود دیده وهمه اعضای شورا از عملکردش رصایت ندارند مانع کار شهرداری شده ایم؟ وقتی میگوییم قبل از ورود به برقیسازی حمل ونقل زیر ساختهای آن را آماده کنید واولویت را درسالی که مقام معظم رهبری آن را (سرمایهگذاری برای تولید) نامیدهاند به تولید داخلی بدهید کارشکنی کرده ایم؟
به گفته او؛ وقتی میگوئیم براساس مصوبه شورای شهر که ایشان هم به آن رای دادهاند درانتصابات مدیران شهرداری اولویت با کارکنان درون سیستم است ولی این مصوبه زیر پا گذاشته میشود افرادی ازبیرون شهرداری حتی برای پست معاون منطقه وارد میشوند، چرا؟ مانع اقدامات بیشتر شهرداری شده ایم؟
امانی در پاسخ به این سوال که او منتقدین شهردار را عامل کارشکنی در ورود اتوبوسهای برقی ومترو کردهاند گفت: لایحه تاریخی ونجومی برقیسازی حمل ونقل پس ازتصویب در شورا در فرمانداری باچند شرط تایید شد ولی بازرسی کل کشور به درستی به این مصوبه ایراد گرفت وبه هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شد و ما هنوز ازسرنوشت آن اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شهرداری بدون توجه به این مخالفتها قرداد اتوبوس و تاکسیها را اجرایی کرده است هرچند همانگونه که ما هم تذکر دادیم و هم کتبا نامه نوشتیم با موانع ومشکلات مواجه شد که موضوع زیرساختها وگران بودن تاکسیها وعدم استقبال تاکسی داران ازجمله آنهاست.
این عضو شورا اضافه کرد؛ درخصوص واگنهای مترو هم عامل اصلیعدم پرداخت پیش پرداخت ۱۵ درصدی توسط دولت درمورد مقررعامل تاخیر شروع ساخت وتحویل واگنها است که بارها هم رئیس محترمشورا وهم مدیران شهرداری به آن اذعان کردهاند ونسبت دادن آن به منتقدین باهدف تخریب وانگیزه سیاسی مطرح شده است