رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

داوطلبان ثبت نام را به روز‌های پایانی موکول نکنند

داوطلبان ثبت نام را به روز‌های پایانی موکول نکنند
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت: روند انتخابات مطابق جدول زمانبندی شده پیش می‌رود و داوطلبان ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

به گزارش ایلنا محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با تأکید بر الکترونیکی بودن ثبت‌نام نامزدها بیان کرد: داوطلبان باید در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوطه، فرم‌های ثبت‌نام را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند. 

وی در ادامه با بیان اینکه داوطلبان از موکول کردن ثبت‌نام به روزهای پایانی خودداری کنند، اظهار کرد: با توجه به گستردگی فرآیند، تعداد داوطلبان قابل توجه خواهد بود. هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام، فعالیت هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان‌ها و به‌صورت ملی آغاز می‌شود و بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساز وکار ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا گفت: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ بهمن‌ماه به مدت یک هفته و با همان سازوکار الکترونیکی انجام می‌شود و پس از آن، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت دنبال خواهد شد. 

هیئت‌های نظارت بخش تا پایان ماه تشکیل خواهند شد

جوکار با تاکید بر اینکه تمامی بسترها و سازوکارهای لازم از سوی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت استانی، شهرستانی و بخشی فراهم شده است، افزود: هیئت‌های نظارت بخش نیز تا پایان ماه تشکیل خواهند شد تا روند انتخابات مطابق جدول زمان‌بندی پیش برود. 

وی در پایان بیان کرد: امیدوارم با حضور داوطلبان واجد شرایط، متخصص و متعهد، شاهد مشارکت گسترده مردم و شکل‌گیری فضای پرشور انتخاباتی در انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ باشیم.

