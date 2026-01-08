ملاقات وزیر علوم با پدر امیرمحمد خالقی پس از بخشش قاتل/ مدرسهای به نام او در روستای خودش ساخته میشود
پدر و برادر مرحوم امیرمحمد خالقی با دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر روشن، مشاور عالی وزیر و دکتر شهیکی معاون فناوری وزیر علوم؛ ملاقات کردند.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در این دیدار ضمن قدردانی از اقدام انساندوستانهی این خانواده در ارتباط با گذشت از قصاص بیان داشت: مطابق با وعدهی قرآن کریم خداوند به شما صبر جمیل و اجر جزیل داده است. انشاالله به زودی مدرسهای به نام امیرمحمد در روستای خودش ساخته میشود. شما کار بزرگی کردید؛ هم انسانی بود و هم ایمانی و اینطور که من صحبتهای شما را در این مدت شنیدم متوجه شدم بیشترین انگیزه شما قرآنی بوده و قرآن میفرماید: «وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و خوشا به حال شما که با وجود این داغ سنگین عفو کردید. انشاالله ایمانی مثل شما خداوند به ما هم عطا کند.
همچنین برادر و پدر مرحوم خالقی اشاره کردند: ابراز همدلی و همدردی آحاد مردم بدون توجه به قومیت، مذهب و منطقه برای ما تسلیخاطر بود. خاطرمان هست زمانی که این اتفاق افتاد دکتر سیمایی در حج عمره بودند و به سرعت خودشان را به محل حادثه رساندند و با مدیریتی که اتخاذ شد اجازهی سوء استفاده دشمنان داده نشد. ما پیام وزیر علوم را زمانی که موقتا قاتل را عفو کردیم خواندیم و امیرمحمد را شهید میدانیم چراکه هم مظلوم بود هم در راه علم کشته شد.
گرچه عزیزِ ما برنمیگردد ولی خدا را شکر میکنیم که این اتفاق باعث شد با دستور آقای وزیر دستورات و اقدامات لازم جهت ایمنیِ بیشتر محیطهای پیرامونی دانشگاه اتفاق افتاد.
امیرمحمد در یک کانکس تحصیلات خود را گذراند و با سختکوشی و تلاش بهترین رتبه را در کنکور کسب کرد و دانشگاه تهران پذیرفته شد. روز قبل از وفاتش در تماسی گفت که مشغول به کار شده. امیرمحمد تمام هزینه خرید لپتاب و موبایل را با کار کردن خرید و ریالی از ما کمک نگرفت. به امیرمحمد توصیه میکردم قرآن و نماز را در هیچ حالتی فراموش نکند.
در پایان این دیدار وزیر علوم تشرف به حج عمره را به خانواده بزرگوار امیرمحمد هدیه دادند.