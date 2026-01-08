خبرگزاری کار ایران
امتحانات پایان ترم دانشجویان امیرکبیر به تعویق افتاد
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدت یک هفته به تعویق افتاد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعلام کرد که با توجه به شرایط ویژه فعلی و در جهت کمک به دانشجویان برای آمادگی بیشتر به منظور شرکت در آزمون‌های پایانی، مقرر شد آزمون‌های پایانی نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تاخیر یک هفته‌ای و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ برگزار گردد. 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد؛ آزمون‌های هفته اول برنامه فعلی (۱۴۰۴/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۲۵) در برنامه جدید در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۱/۴ تا ۱۴۰۴/۱۱/۹ برگزار خواهد شد. 

همچنین آزمون‌های برنامه ریزی شده دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تا ۱۴۰۴/۱۱/۲ مطابق برنامه قبلی به قوت خود باقی است.

