امتحانات پایان ترم دانشجویان امیرکبیر به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعلام کرد که با توجه به شرایط ویژه فعلی و در جهت کمک به دانشجویان برای آمادگی بیشتر به منظور شرکت در آزمون‌های پایانی، مقرر شد آزمون‌های پایانی نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تاخیر یک هفته‌ای و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ برگزار گردد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد؛ آزمون‌های هفته اول برنامه فعلی (۱۴۰۴/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۲۵) در برنامه جدید در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۱/۴ تا ۱۴۰۴/۱۱/۹ برگزار خواهد شد.

همچنین آزمون‌های برنامه ریزی شده دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تا ۱۴۰۴/۱۱/۲ مطابق برنامه قبلی به قوت خود باقی است.

