آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور / ترافیک سنگین در آزادراههای غرب تهران
جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام کرد:
آخرین وضعیت ترافیکی محورها:
ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده کمالشهر
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد
ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت
همچنین تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
کارگاه جادهای مهم (منجر به انسداد):
آزادراه کرج – تهران واقع در استان تهران، محدوده پیکانشهر، بهدلیل انجام عملیات نصب پل عابرپیاده بتنی، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ به مدت دو شب، از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۵:۰۰ مسدود خواهد بود.
در زمان اجرای عملیات، تردد از محورهای جایگزین بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید لشگری انجام میگیرد.
محور مسدود غیرشریانی:
۱- پونل – خلخال
محورهای دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان
۲- سروآباد – پاوه (گردنه تته)
۳- سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن توجه به اطلاعیههای پلیس راه، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و انتخاب مسیرهای جایگزین، از بروز ترافیک و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.