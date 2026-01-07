تمامی اراضی مشجر تهران دارای شناسنامه اکولوژیک و شهرسازی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، نشست مشترک معاونان شهرسازی و معماری و خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، ظهر امروز ـ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ ـ با موضوع بررسی و شناسایی فضای سبز و کاهش فرآیندهای صدور پروانه با سیستمی شدن استعلامات برگزار شد.

بر اساس تصاویر هوایی در سنوات گذشته، بیش از ۶ هزار قطعه بالای ۵۰۰ متر در مناطق مختلف شهری، مشجر و دارای لکه‌های سبز بودند. اکنون تلاش شده با مطالعات و بازرسی‌های میدانی، برای تمامی اراضی مشجر تهران، شناسنامه اکولوژیک و شهرسازی تهیه شود و جزئیات فضای سبز هر کدام در سامانه‌های شهرسازی برای کاهش فرایندهای صدور پروانه ثبت شوند.

در ادامه این نشست نیز گزارشی از وضعیت باغات و توت‌ستان‌های محله «کن» و شناسنامه‌دار شدن آن‌ها به‌منظور تهیه پایگاه اطلاعاتی حوزه شهرسازی این محله ارائه شد. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۶ درصد درختان این باغ‌ها سبز بوده و دارای شناسنامه اختصاصی هستند و حفظ و حراست از آن‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این جلسه بر ضرورت به‌روزرسانی برداشت‌های سیستمی و نقشه‌های شهرسازی در حوزه فضای سبز در محله کن تأکید کرد.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران نیز برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تعرض به فضا را امری ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، چالش‌های مختلف مربوط به فضای سبز باغات محله کن، از جمله ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تفکیک‌های غیررسمی، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

