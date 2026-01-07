خبرگزاری کار ایران
تمامی اراضی مشجر تهران دارای شناسنامه اکولوژیک و شهرسازی شدند

معاون شهردار تهران بر ضرورت کوتاه شدن زمان صدور پروانه از طریق سیستمی شدن استعلام‌های مرتبط با فضای سبز تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، نشست مشترک معاونان شهرسازی و معماری و خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، ظهر امروز ـ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ ـ با موضوع بررسی و شناسایی فضای سبز و کاهش فرآیندهای صدور پروانه با سیستمی شدن استعلامات برگزار شد.

بر اساس تصاویر هوایی در سنوات گذشته، بیش از ۶ هزار قطعه بالای ۵۰۰ متر در مناطق مختلف شهری، مشجر و دارای لکه‌های سبز بودند. اکنون تلاش شده با مطالعات و بازرسی‌های میدانی، برای تمامی اراضی مشجر تهران، شناسنامه اکولوژیک و شهرسازی تهیه شود و جزئیات فضای سبز هر کدام در سامانه‌های شهرسازی برای کاهش فرایندهای صدور پروانه ثبت شوند.

در ادامه این نشست نیز گزارشی از وضعیت باغات و توت‌ستان‌های محله «کن» و شناسنامه‌دار شدن آن‌ها به‌منظور تهیه پایگاه اطلاعاتی حوزه شهرسازی این محله ارائه شد. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۶ درصد درختان این باغ‌ها سبز بوده و دارای شناسنامه اختصاصی هستند و حفظ و حراست از آن‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این جلسه بر ضرورت به‌روزرسانی برداشت‌های سیستمی و نقشه‌های شهرسازی در حوزه فضای سبز در محله کن تأکید کرد.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران نیز برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تعرض به فضا را امری ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، چالش‌های مختلف مربوط به فضای سبز باغات محله کن، از جمله ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تفکیک‌های غیررسمی، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

