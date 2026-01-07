برگزاری جلسه مشترک رئیسجمهور و شهردار تهران برای توزیع کالاهای اساسی
شهردار تهران از برگزاری جلسه به دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف توزیع کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، ظهر امروز – چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴- در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امشب جلسهای پیرامون تأمین و توزیع کالا برگزار خواهد شد، گفت: رئیس جمهور در جلسه امروز از ما دعوت کرد که در این جلسه حضور داشته باشیم.
وی با اعلام اینکه ما پیشنهادی را صبح امروز در خصوص تأمین کالاهای اساسی به دولت دادیم و قرار بر این شد که امشب در مورد آن تصمیمگیری شود، افزود: تأمین بسیار مهم است اما در کنار تأمین، توزیع نیز اهمیت بسیاری دارد. اگر کالا تأمین کنیم اما نتوانیم توزیع کنیم و به دست مردم برسانیم، هرچه تأمین شود ممکن است باعث شود عدهای به احتکار روی بیاورند. ما واسطهها را حذف میکنیم و کالا را ۳۰ درصد ارزانتر توزیع خواهیم کرد.
زاکانی همچنین تصریح کرد: با توجه به این موضوع شبکه شهروند با ۵۶ فروشگاه زنجیرهای و ۳۱۵ میدان و بازار میوه و ترهبار و ظرفیتهایی که میتوانیم در تمام محلات ایجاد کنیم، در خدمت خواهند بود.
وی با بیان اینکه علاوه بر این موارد، اطلاعات ۳ میلیون ۳۰۰ هزار خانوار تهرانی در سامانه شهرزاد وجود دارد، یادآور شد: از این مسیر هم میتوانیم کالاها را با قیمتی که دولت برای کالاهای اساسی تعیین میکند، توزیع کنیم.
شهردار تهران در خصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر بودجه ۱۱ برابری شهرداری نسبت به وزارتخانهها، خاطرنشان کرد: نمیدانیم عضو محترم شورا در مورد کدام وزارتخانهها صحبت کردهاند. بودجه شهرداری تهران ۲۳۱ همت و بودجه دولت ۱۳ هزار همت است.
وی در پایان اعلام کرد: تا پایان دی ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران به شورا تقدیم خواهد شد.