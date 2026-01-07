به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با انتقاد شدید از سیاست‌های افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، نسبت به بروز بحران هم‌زمان در نظام سلامت هشدار داد.

او با بیان اینکه کشور امروز با «پارادوکس خطرناک» مواجه است، افزود: از یک‌سو با کمبود شدید در رشته‌های حیاتی و تخصصی خط مقدم سلامت روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه ظرفیت، منجر به نابودی تدریجی کیفیت آموزش پزشکی شده است.

رئیس‌زاده با استناد به آخرین آمار سامانه سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ پزشک عمومی و ۶۹ هزار و ۲۹۲ پزشک متخصص در کشور فعالیت دارند که در مجموع به حدود ۱۷۵ هزار پزشک می‌رسد. با احتساب دانشجویان در حال تحصیل، در پایان برنامه هفتم توسعه، سرانه پزشک کشور قطعاً به بیش از ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت خواهد رسید؛ عددی که نه‌تنها بالاتر از هدف برنامه هفتم، بلکه بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲۰ پزشک در ۱۰ هزار نفرِ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نگران‌کننده آزمون دستیاری امسال اظهار کرد: ظرفیت رشته‌های خط مقدم سلامت به شکل فاجعه‌باری خالی مانده است؛ به‌طوری‌که در ثبت‌نام اولیه، تنها ۱۰ درصد ظرفیت رشته اورژانس، ۲۲درصد رشته اطفال، ۳۲درصد رشته بیهوشی و ۱۵ درصد رشته عفونی پر شد.این در حالی است که در سال‌های گذشته حتی به صفر رسیدن ظرفیت پذیرش در برخی رشته‌ها را تجربه کرده‌ایم.

رئیس‌زاده، ریشه این وضعیت را سیاست‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی در افزایش ظرفیت دانست و تأکید کرد: مشکل امروز نظام سلامت دیگر با استدلال حل نمی‌شود. بسیاری از مسئولان از واقعیت‌ها آگاه هستند، اما همچنان بر مسیر غلط اصرار دارند. سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ یک توصیه تشریفاتی نیست، بلکه سیاست بالادستی الزام‌آور است که باید رعایت شود.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون‌های تخصصی همگی با ادامه این روند مخالف‌اند. با این حال، بدون توجه به هشدارها، مجوزهایی برای تأسیس دانشکده‌های پزشکی در مناطقی با جمعیت بسیار کم و بدون زیرساخت آموزشی مناسب صادر شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با خطاب قرار دادن خانواده‌ها و مسئولان هشدار داد: این تصور که کمبود پزشک و مشکل دسترسی به خدمات سلامت با افزایش ظرفیت پذیرش حل می‌شود، «یک دروغ بزرگ و یک خطای راهبردی مرگ‌بار» است. ما بیش از ۱۰۶ هزار پزشک عمومی داریم؛ اگر واقعاً کمبود متخصص وجود دارد، چرا برای هدایت این پزشکان به رشته‌های تخصصی مورد نیاز برنامه‌ریزی نمی‌شود؟

وی ادامه داد: افزایش بی‌ضابطه ظرفیت، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت آموزش، تضعیف اعتبار تاریخی پزشکی ایران، ایجاد لشکری از پزشکان بیکار و افزایش خطر برای سلامت مردم نخواهد داشت. تشخیص غلط، درمان غلط به دنبال دارد و در نظام سلامت، درمان غلط یعنی به خطر افتادن جان بیماران.

رئیس‌زاده در پایان تأکید کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید به شرایط قبل از سال ۱۴۰۰ بازگردد و نامه وزیر بهداشت وقت در این خصوص اجرایی شود. آموزش پزشکی ایران با وجود همه چالش‌ها، همچنان از نظر نهادهای معتبر بین‌المللی دارای کیفیت قابل قبول است، اما تداوم این سیاست‌ها می‌تواند دانشکده‌های پزشکی کشور را به سرنوشت دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی دچار کند. خدشه‌دار شدن کیفیت آموزش، خط قرمز نظام پزشکی و سلامت مردم است.

انتهای پیام/