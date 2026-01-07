خبرگزاری کار ایران
گازگرفتگی در پارکینگ منزل

مردی 50 ساله در پی مسمومیت به گاز منواکسید کربن در پارکینگ یک منزل مسکونی جان باخت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "حسین قدیمی" گفت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گازگرفتگی در پارکینگ یک منزل مسکونی در یکی از مناطق بلوار توس بلافاصله عوامل انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران کلانتری معراج در محل و بررسی های به عمل آمده مشخص شد مردی 50 ساله داخل یک دستگاه خودرو پژو که روشن بوده به علت انتشار گاز منواکسید کربن دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست داده است.

سرکلانتر شمال شهر مشهد با اشاره به انتقال جسد به پزشکی قانونی از شهروندان خواست با توجه به فصل سرما و لزوم استفاده از سیستم های گرمایشی، اصول ایمنی استفاده از این وسایل را مورد توجه قرار دهند تا هیچ گاه شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

