خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوشمندسازی حفاظت از تنوع‌زیستی محور کلیدی مدیریت مناطق

هوشمندسازی حفاظت از تنوع‌زیستی محور کلیدی مدیریت مناطق
کد خبر : 1738755
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر هوشمند سازی حفاظت گفت: تدوین پروتکل استاندارد تهیه، انتقال، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات به‌ عنوان یکی از محورهای کلیدی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی در چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی، با اشاره به ضرورت همگامی با تحولات فناورانه اظهار کرد: تحول دیجیتال و استقرار دولت هوشمند، پیش‌نیاز ارتقای کارآمدی نظام حفاظت از تنوع زیستی است و این مهم با مشارکت فعال بخش‌های عمومی و خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

در ادامه اعضای جلسه بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای امنیت اطلاعات، استانداردسازی فرآیندهای داده‌محور و تسهیل دسترسی هدفمند به اطلاعات در راستای تصمیم‌سازی علمی و مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت تأکید کردند.

چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی با حضور معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در پایان این نشست مقرر شد تدوین پروتکل‌های استاندارد داده‌ای با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور ادامه یافته و نتایج آن در چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی کشور به کار گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی