در ادامه اعضای جلسه بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای امنیت اطلاعات، استانداردسازی فرآیندهای داده‌محور و تسهیل دسترسی هدفمند به اطلاعات در راستای تصمیم‌سازی علمی و مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت تأکید کردند.

چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی با حضور معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در پایان این نشست مقرر شد تدوین پروتکل‌های استاندارد داده‌ای با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور ادامه یافته و نتایج آن در چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی کشور به کار گرفته شود.