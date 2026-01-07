هوشمندسازی حفاظت از تنوعزیستی محور کلیدی مدیریت مناطق
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر هوشمند سازی حفاظت گفت: تدوین پروتکل استاندارد تهیه، انتقال، ذخیرهسازی و بهرهبرداری از دادهها و اطلاعات به عنوان یکی از محورهای کلیدی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی در چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی، با اشاره به ضرورت همگامی با تحولات فناورانه اظهار کرد: تحول دیجیتال و استقرار دولت هوشمند، پیشنیاز ارتقای کارآمدی نظام حفاظت از تنوع زیستی است و این مهم با مشارکت فعال بخشهای عمومی و خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان محقق خواهد شد.
در ادامه اعضای جلسه بر اهمیت یکپارچهسازی دادهها، ارتقای امنیت اطلاعات، استانداردسازی فرآیندهای دادهمحور و تسهیل دسترسی هدفمند به اطلاعات در راستای تصمیمسازی علمی و مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت تأکید کردند.
چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی با حضور معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، شرکتهای فناور و اعضای هیأت علمی دانشگاهها برگزار شد.
در پایان این نشست مقرر شد تدوین پروتکلهای استاندارد دادهای با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاهها و شرکتهای فناور ادامه یافته و نتایج آن در چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی کشور به کار گرفته شود.