توقیف خودرو با رانندگی دختربچه ۱۳ ساله

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از توقیف یک دستگاه خودرو با رانندگی دختر بچه ۱۳ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"رضا سلوکی" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان خنداب حین گشت زنی در سطح شهر یک خودرو سواری پژو را که راننده آن دختر بچه 13 ساله بود به علت داشتن تخلفات حادثه ساز متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهی نامه رانندگی بوده خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان به شهروندان و والدین توصیه کرد: خانواده ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهی نامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهی نامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

