الگوی پلیس ایران در مددکاری اجتماعی، مورد توجه مسئولان بینالمللی قرار گرفت
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مسئولان منطقهای فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، در دیداری مشترک بر نقش مؤثر رویکرد اجتماعی پلیس در افزایش آرامش عمومی، کاهش پروندههای قضائی و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، سردار «سعید منتظرالمهدی» معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، در دیدار با «هایزن بنیحیی» رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و «عمران جمیل» دبیر فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه، با تشریح اقدامات پلیس در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی گفت: امروز پلیس جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و انسانی، رویکرد اجتماعی را بهصورت جدی در کلانتریهای سراسر کشور نهادینه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ کلانتری در سطح کشور دارای دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی هستند و بالغ بر ۶۳ مرکز تخصصی مشاوره نیز بهعنوان مراکز پشتیبان فعالیت میکنند. بیش از ۱۸۰۰ مشاور و مددکار اجتماعی پلیس بهصورت ۲۴ساعته و حضوری پاسخگوی مراجعان هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به تأثیر گفتوگو در حل تعارضات اجتماعی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد مراجعان پس از یک یا دو جلسه مشاوره به حل مشکل خود میرسند و طی ۹ ماه گذشته، بیش از ۸۵۰ هزار مشاوره فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراکز پلیس انجام شده که بیش از ۷۰ درصد این مراجعات به صلح و سازش انجامیده و از ورود پروندهها به چرخه قضایی و انتظامی جلوگیری کرده است.
سردار منتظرالمهدی همچنین با اشاره به اقدامات آموزشی پلیس گفت: بخشی از مشاوران و مددکاران اجتماعی پلیس بهعنوان مربیان آموزش همگانی در مدارس و مراکز آموزشی حضور یافتهاند و تمرکز این آموزشها بر افزایش مهارتهای اجتماعی و تابآوری روانی دانشآموزان است؛ اقدامی که نتایج مثبت آن بهوضوح قابل مشاهده است.
در ادامه این نشست، «سیدحسن موسویچلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به سابقه مددکاری اجتماعی در پلیس اظهار داشت: از سال ۱۳۷۹ که مددکاری اجتماعی در پلیس آغاز شد، این حوزه مسیر توسعه کیفی و کمی قابل توجهی را طی کرده و این روند نشان میدهد که پلیس به تقویت رویکرد اجتماعی در مجموعه خود باور عمیق دارد.
وی افزود: همکاری مستمر پلیس با انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی سالهای گذشته، نقش مؤثری در برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی داشته و امسال نیز چهلمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی مددکاری اجتماعی با شعار «مددکاری اجتماعی و سرمایه اجتماعی» بهصورت حضوری برگزار میشود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: بازدید مسئولان منطقه آسیا و اقیانوسیه از خدمات مددکاری اجتماعی پلیس، فرصتی ارزشمند برای معرفی واقعیتهای میدانی مددکاری اجتماعی ایران است و این مهمانان میتوانند سفیران توانمند این تجربه موفق در سطح بینالمللی باشند.
در بخش دیگری از این دیدار، دکتر هایزن بنیحیی، رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، با ابراز شگفتی از مشاهده فعالیتهای اجتماعی پلیس ایران گفت: انتظار نداشتم در یک مجموعه انتظامی، چنین سطحی از فعالیتهای حرفهای مشاوره و مددکاری اجتماعی را مشاهده کنم. استفاده پلیس ایران از گفتوگو و رویکرد اجتماعی، قدرت بزرگی در حل تعارضات بدون تنش و هزینههای سنگین است.
وی تأکید کرد: تجربه پلیس ایران نشان میدهد که حتی در حساسترین حوزهها، میتوان با بهرهگیری از مددکاری اجتماعی، بدون خشونت و با کمترین هزینه به امنیت و آرامش پایدار دست یافت و این الگو باید در مجامع بینالمللی مطرح و به سایر کشورها منتقل شود.
همچنین «عمران جمیل»، دبیر فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه، با تمجید از خدمات پلیس جمهوری اسلامی ایران گفت: نزدیکتر شدن جامعه به پلیس از طریق مددکاری اجتماعی، نقش مهمی در کاهش مشکلات اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دارد و مدلی که امروز در ایران مشاهده شد، الگویی موفق و قابل اجرا در دیگر کشورهاست.
به گزارش پلیس، وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای خدمات مددکاری اجتماعی در نهاد انتظامی ایران، گامی مؤثر در مسیر توسعه اجتماعی و تقویت امنیت انسانی است و شایسته معرفی در سطح منطقه و جهان است.