به گزارش ایلنا به نقل از شهر، مهدی پیرهادی با اعلام اینکه یکی از مصوباتی که در دوره ششم مدیریت شهری مورد پیگیری قرار گرفت مصوبه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران بود، اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ درصد نقشه تراز صوتی شهر تهران توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران تهیه شده است.

وی افزود: شرکت کنترل کیفیت هوا تخصصی‌ترین شرکت در این حوزه است؛ حتی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تجهیزات و دستگاه‌های لازم را به اندازه این شرکت برای سنجش میزان آلودگی صوتی ندارد. با توجه به این موضوع اقدامات در راستای تهیه نقشه تراز صوتی در این مجموعه آغاز شده و در حال انجام است.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: در جلسه با معاون شهرسازی و معماری شهرداری مقرر شد نقشه‌ها، پروانه‌ها، مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان، چک لیست‌های مربوطه و نقشه‌های فازهای مختلف، الزام سازندگان و تأکید به ناظران به رعایت اصولی این مبحث برای کاهش آلودگی صوتی مورد توجه قرار بگیرند که به آسایش، آرامش و سلامتی مردم کمک شایانی خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان به ساخت دیوارهای صوتی در بزرگراه‌های جدید نیز اشاره شده است، گفت: شهروندان می‌توانند موارد آلودگی صوتی مرتبط با وظایف شهرداری تهران را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا شهرداری نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه شاخص‌های این نقشه مشخص شده است، تصریح کرد: چک لیست‌ها نیز مشخص شده و قرار بر این است که با مشارکت معاونت شهرسازی و شرکت کنترل کیفیت هوا فرایند آن تکمیل شود تا در تهران با این حجم از ترافیک، بتوان اقداماتی انجام داد که در آینده شاهد کاهش آلودگی صوتی باشیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه توجه به صنایع و خودروهای استاندارد با کمترین میزان آلودگی صوتی بسیار مورد اهمیت است، یادآور شد: بعضاً شاهد این هستیم که خودروهای وارداتی از لحاظ میزان تولید آلودگی صوتی تفاوت‌های جدی و معناداری با هم دارند. متأسفانه پیش از این چندان به این موضوع پرداخته نشده و از وزارت صمت درخواست می‌کنم که در صدور مجوز واردات، به این مسئله توجه کنند که خودروهای وارداتی کمترین میزان آلودگی صوتی را داشته باشند.

وی ادامه داد: خودروهای برقی و سپس خودروهای هیبریدی کمترین میزان آلودگی صوتی را دارند و پس از آن برخی خودروهای بنزینی نسبت به دیگر خودروها با سوخت بنزین میزان تولید آلودگی صوتی متفاوتی دارند.

