ورزش، راهکار تقویت هویت و ایجاد امید در میان دانشجویان
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ورزش، راهکار تقویت هویت و ایجاد امید در میان دانشجویان است در این راستا یکی از راهبردهای من در سازمان، فعالسازی ورزش است. زیرا فعالیت ورزشی میتواند در بهبود شرایط روحی و روانی دانشجویان مؤثر باشد.
به گزارش ایلنا، در مراسم معارفه رئیس جدید این فدراسیون، حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب دکتر نوری به عنوان رئیس جدید فدراسیون، گفت: پس از یک دوره گذار، خوشحالیم که فدراسیون سرانجام فرد منتخب خود را پیدا کرد. دکتر نوری با سوابق درخشان و بسیار خوبی که در حوزه ورزش دارند، انتظار میرود تحولات چشمگیری در سطح بینالمللی در فدراسیون ایجاد کنند.
وی با اشاره به اهمیت خرد جمعی در فرآیند انتخاب رئیس جدید فدراسیون، افزود: ما همیشه به خرد جمعی اعتقاد داریم و مطمئنیم که این انتخاب بسیار شایستهای بوده است.
حبیبا تأکید کرد: فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، به خصوص به دلیل ارتباط نزدیکش با سازمان امور دانشجویان، نقش مهمی در توسعه ورزش در دانشگاهها خواهد داشت.
معاون وزیر علوم با اشاره به ارتباطات ساختاری فدراسیون با دانشگاهها و اهمیت این مسئله اظهار داشت: فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی باید به تمامی دانشگاهها از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد توجه کند، ما امیدواریم با شناختی که از دکتر نوری داریم، تحولات مثبتی در حوزه ورزش دانشگاهی رقم بخورد.
وی در ادامه به کارنامه دکتر زارعی اشاره کرد و از زحمات وی در پیشبرد فعالیتهای ورزشی در دانشگاه تهران قدردانی کرد و گفت: دکتر زارعی در این مدت تمام تلاش خود را برای تقویت ورزش دانشگاهی کرد و در این زمینه موفق بود.
حبیبا با تاکید به اهمیت توجه به ورزش در دانشگاهها، ابراز امیدواری کرد که با حضور دکتر نوری، فصل جدیدی در ورزش دانشگاهی آغاز شود.
وی افزود: نسل جدید دانشجویان با چالشهای زیادی مانند مسائل روحی، روانی و معیشتی مواجه هستند و ورزش میتواند نقش مهمی در ایجاد امید و شادی در دل این جوانان ایفا کند.
حبیبا تأکید کرد: ورزش نه تنها برای سلامت جسم، بلکه به عنوان یک مولفه هویتساز نیز دارای اهمیت است.
معاون وزیر علوم بیان کرد: اگر برنامهریزی خوبی داشته باشیم، میتوانیم در مسابقات ملی و بینالمللی درخششی داشته باشیم.
حبیبا همچنین به نگرانیهای برخی از صاحبنظران در این زمینه اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت علمی و عملی ورزش، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی در این حوزه، تحولاتی مثبت در ورزش دانشگاهی قابل مشاهده خواهد بود.
ضرورت توسعه ورزش همگانی در دانشگاهها
زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان نیز در این مراسم گفت: تمام سعی و تلاش خود را به کار بستم تا این میراث را به درستی به فردی شایسته که مجمع انتخاب میکند، واگذار کنم.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی شفاف و درخور نام این فدراسیون، افزود: اعضای مجمع فدراسیون ملی ورزش با سایر مجامع تفاوت دارند و بهترین گروه برای تعیین تکلیف فدراسیون هستند
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان افزود: خوشبختانه، انتخابات به خوبی برگزار شد و برای برنامه ریزی آن در پنج ماه گذشته بیش از ده جلسه هیئت رئیسه برگزار شد.
زارعی همچنین به توسعه ورزش همگانی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به این هدف، همکاری جمعی لازم است.