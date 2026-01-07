به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این دیدار، به تشریح دستاوردها، سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده پرداخت و به اقدامات حمایتی از زنان اشاره کرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آثار تحریم‌ها و جنگ‌ها بر زنان و کودکان اظهار داشت: تحریم‌ها فرصت‌های بسیاری را از زنان ما گرفته است؛ زنانی که می‌توانستند در عرصه‌های مختلف اقتصادی و بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته باشند و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.

وی ادامه داد: تحریم‌ها نه‌تنها این فرصت‌ها را محدود کرده، بلکه در حوزه دسترسی به دارو و مواد غذایی نیز بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده است. در جنگ اخیر نیز بیشترین قربانیان زنان و کودکان بوده‌اند و این نشان‌دهنده خشونت‌های غیرمستقیم اما عمیق علیه آنان است.

بهروزآذر با انتقاد از تصویر نادرست ارائه‌شده از زنان ایرانی در برخی رسانه‌های بین‌المللی تصریح کرد: زنان ایرانی امروز در حوزه‌هایی چون پزشکی، آموزش، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع فضایی و فناوری‌های نوین، حضوری پیشرو دارند، اما این واقعیت‌ها به‌درستی بازنمایی نمی‌شود و خود نوعی خشونت غیرمستقیم علیه زنان به شمار می‌رود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: آماده‌ایم دستاوردها و تجربیات خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم و انتظار داریم کشورهایی مانند سوئیس نیز در بازنمایی منصفانه و مستقل وضعیت زنان ایران نقش‌آفرینی کنند.

اولیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران نیز در این دیدار، به مشاهدات خود از وضعیت زنان ایرانی اشاره کرد و با بیان اینکه پیش از حضور در ایران، درباره وضعیت زنان مطالعه کرده است، گفت: آنچه امروز مشاهده می‌کنم، حضور پرشمار و تأثیرگذار زنانی با تحصیلات عالی است؛ به‌ویژه تعداد قابل توجه بانوان دارای مدرک دکتری و حتی پسادکتری که در سطوح علمی و مدیریتی فعال هستند.

