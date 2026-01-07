وضعیت هوای تهران قرمز شد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط قرمز و ناسالم قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۵۲ قرار گرفته و وضعیت هوا قرمز و ناسالم است.
همچنین میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۵۱ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای جامعه قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۷ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.