به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، امروز آسمان تهران صاف و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۰ و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و در استان‌های واقع در غرب و شمال غرب و شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب غرب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی سبب رعد و برق خواهد شد.

همچنین جمعه در غرب سواحل دریای خزر وزش باد و افزایش دما انتظار می رود.

شنبه در برخی مناطق شمال کشور بارش پراکنده رخ می دهد.

شنبه در برخی مناطق جنوب شرق، جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعت ها وزش باد نسبتا شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج است.

انتهای پیام/