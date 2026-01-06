هوای تهران برای همه ناسالم شد

به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۲ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای همه است.

در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

