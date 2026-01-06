هوای تهران برای همه ناسالم شد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۶ دیماه) در شرایط ناسالم برای همه است.
به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۲ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای همه است.
در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.