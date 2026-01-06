سخنگوی شورای شهر تهران:
اختلافات را برجسته نکنیم؛ برای مردم آزاردهنده است
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به وجود دو جریان «منتقد» و «حامی» شهردار در چهار سال و نیم گذشته، نقش چمران، رئیس شورا را در حفظ انسجام مجموعه کلیدی خواند و افزود: نزدیک انتخابات هستیم و طبیعی است برخی سخنان جنبههای جانبی پیدا کند، اما همه باید تریبونها را خرج مسائل حاشیهای نکنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در نشست خبری پس از صحن علنی این هفته شورا، به موضوعات مختلفی از جمله فضای عمومی کشور، پروژههای شهری، انسجام داخلی شورا و آینده انتخابات پاسخ داد.
وفاق؛ ضرورتی فراتر از اختلافنظرها
نادعلی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش اختلافنظرهای آشکار در شورا، تفاوت دیدگاهها را طبیعی دانست و گفت: شرایط کشور ایجاب میکند اختلافات را برجسته نکنیم. این تصویر برای مردم آزادهنده است.
وی با اشاره به وجود دو جریان «منتقد» و «حامی» شهردار در چهار سال و نیم گذشته، نقش چمران، رئیس شورا را در حفظ انسجام مجموعه کلیدی خواند و افزود: نزدیک انتخابات هستیم و طبیعی است برخی سخنان جنبههای جانبی پیدا کند، اما همه باید تریبونها را خرج مسائل حاشیهای نکنیم.
پیگیری آرامستان جدید با هماهنگی نهادهای مرتبط
سخنگوی شورای شهر در توضیح پرسش قبلی خود درباره خرید ۱۵۰ هکتار زمین برای آرامستان جدید، اعلام کرد: پس از جلسه پیش مشخص شد این موضوع با هماهنگی معاونت خدمات شهری، کمیسیون مربوطه و سازمان بهشتزهرا(س) در حال پیگیری است.»
ساماندهی تئاتر شهر به مرحله نهایی رسید
نادعلی از اتمام مراحل طراحی و آمادهسازی طرح ساماندهی محوطه تئاتر شهر خبر داد و گفت: به جای دیوارکشی فیزیکی، با استفاده از المانهایی مثل پرچم و فضای سبز، یک جداسازی نرم و نمادین ایجاد میشود.
وی با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۱۱، سازمان زیباسازی و وزارت ارشاد، از «رونمایی نزدیک» این طرح خبر داد و افزود: هدف، خلق فضایی امن و پر از رویدادهای فرهنگی است.
التهاب کنونی و وظایف مدیریت شهری
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نقش مدیریت شهری در شرایط اقتصادی و التهابات کنونی، با تفکیک جایگاه سیاستگذاری شورا و وظیفه اجرایی شهرداری گفت: وظیفه ما در شورا سیاستگذاری بلندمدت است، اما شهرداری موظف به خدمترسانی مستمر است.
بررسی کارشناسی تجهیزات مترو
وی درباره گزارش حسابرسی از تجهیزات شرکت مترو گفت: در حال بررسی است که آیا این تجهیزات قابلیت استفاده در پروژههای جاری را دارند یا خیر. تصمیم نهایی با همکاری شهرداری و شرکت حملونقل اتخاذ خواهد شد.
انتخابات تناسبی و چشمانداز پویاتر برای شورا
در آستانه هفتمین دوره انتخابات شوراها، سخنگوی شورای شهر تهران درباره تغییر روش انتخابات به «تناسبی» اظهار داشت: به عنوان سخنگو، تلاش میکنیم قانون به درستی اجرا شود. اما به طور شخصی معتقدم این روش امکان حضور گرایشهای متنوعتر و فضای انتقادی پویاتری را فراهم میکند.
وی در عین حال پیشنهاد کرد: برای ارتقای کیفیت کار شورا، بهتر است در آینده به انتخاب نمایندگان از جغرافیا و گروههای مرجع متنوعتر (مانند اساتید دانشگاه، مدیران باتجربه و هنرمندان) نیز فکر کنیم.