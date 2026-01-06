خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت توزیع شیرخشک قرار دارند

داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت توزیع شیرخشک قرار دارند
کد خبر : 1738348
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو گفت: توزیع شیرخشک‌ها بر اساس کد ملی و سن نوزاد انجام می‌شود و داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت قرار دارند تا خانواده‌ها بتوانند آسان‌تر به این محصول دسترسی پیدا کنند.

به گزارش ایلنا، ماریا قادری‌فرح با بیان اینکه توزیع شیرخشک بر اساس کد ملی و سن نوزاد انجام می‌شود و سهمیه دقیق هر گروه در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده است، تأکید کرد: در توزیع شیرخشک، داروخانه‌های شبانه‌روزی اولویت دارند و در صورت مازاد، شیرخشک به سایر داروخانه‌ها توزیع می‌شود. 

وی افزود: برخی شیرخشک‌ها تنها با نسخه پزشک و برای گروه‌های خاص قابل دریافت هستند و همه فرآیندها بر اساس پرونده و ثبت دقیق در سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود. شیرخشک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیر خشک معمولی برای نوزادان سالم، شیر خشک رژیمی برای نوزادان با شرایط خاص و شیر خشک ویژه بیماران خاص. 

قادری‌فرح خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند مطمئن باشند که تأمین شیرخشک به‌صورت عادلانه و بر اساس جمعیت هر شهرستان انجام می‌شود. توزیع شیرخشک‌ها بر اساس کد ملی و سن نوزاد انجام می‌شود و داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت قرار دارند تا خانواده‌ها بتوانند آسان‌تر به این محصول دسترسی پیدا کنند. 

مدیر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک همچنین یادآور شد: تغذیه با شیر مادر در اولویت است، اما در مواردی که نوزاد به هر دلیلی محروم از شیر مادر باشد، شیرخشک جایگزین خواهد بود و در داروخانه‌ها توزیع می‌شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در ادامه گفت: از ابتدای سال، برنامه‌های آموزشی برای متصدیان داروخانه‌ها و عموم مردم اجرا شده و انتشار پوستر و محتوای آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی، کاهش خطرات مصرف غیرمجاز دارو و مکمل‌ها و آگاه‌سازی مردم درباره محصولات دارویی و سنتی در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی