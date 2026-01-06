به گزارش ایلنا، عبدال دیانتی نسب، مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به روند مثبت جبران خسارات حیات وحش به کشاورزان و دامداران، از پرداخت نزدیک به ۴ میلیارد تومان در قالب ۲۲۴ فقره پرونده غرامت طی سه سال اخیر خبر داد و تأکید کرد: حفظ گونه‌های شاخصی مانند خرس و پلنگ، مسئولیتی همگانی است و این پرداخت‌ها نشان‌دهنده تعهد دولت به همراهی با مردم در مناطق هم‌زیست با حیات وحش است.

او گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی از جوامع محلی و کاهش تعارضات انسانی و حیات وحش، اداره کل محیط زیست استان با همکاری صندوق ملی محیط زیست و بیمه محصولات کشاورزی، اقدام به جبران خسارات ناشی از حمله گونه‌های تحت حفاظت از جمله، خرس قهوه‌ای و پلنگ ایرانی به مزارع، باغات و دام‌های مردم کرده است.

دیانتی نسب با اشاره به آمار قابل توجه پرونده‌های بررسی شده، گفت: طی سه سال گذشته، از ابتدای ۴۰۲ تا پایان ۴۰۴.۲۲۴ مورد از درخواست‌های غرامت به نتیجه رسیده و مبلغی نزدیک به ۴ میلیارد تومان به صورت مستقیم به خسارت دیدگان ناشی از حمله خرس و پلنگ به دارائی‌های مردم پرداخت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از اقدامات معاونت محیطی طبیعی و اداره حیات وحش محیط زیست استان و همکاری بیمه کشاورزی استان گفت: این اقدام و همکاری مشترک با هدف حفظ اعتماد و مشارکت مردم در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و کاهش فشار معیشتی بر دامداران و کشاورزان انجام شده است.

وی افزود: این برنامه نه تنها بار مالی ناشی از خسارات را برای مردم کاهش می‌دهد، بلکه به تقابل مثبت بین جامعه محلی و حیات وحش منجر شده و انگیزه حفاظت از این گونه‌ها را افزایش می‌دهد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد، خرس و پلنگ، به عنوان گونه‌های چتر، نقش کلیدی در سلامت اکوسیستم‌های استان دارند و حفظ آن‌ها در گام اول نیازمند همراهی مردمی است که گاه متحمل خسارت می‌شوند. رویکرد محیط زیست استان، مبتنی بر پیشگیری و جبران خسارت است و در کنار پرداخت غرامت، برنامه‌های آموزشی، در مناطق بحرانی نیز در دست اجراست.

انتهای پیام/